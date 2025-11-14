“韓国財閥のお嬢様”所属のALLDAY PROJECT、新SG『ONE MORE TIME』MVティザー公開！

男女混合グループALLDAY PROJECTが、唯一無二の音楽でカムバックする。

11月13日、所属事務所THE BLACK LABELは公式SNSを通じて、1月17日にリリースされるALLDAY PROJECTの新デジタルシングル『ONE MORETIME』のMVティザー映像を公開した。

公開された約20秒のティザーでは、華やかでまばゆい青春の一瞬を全身で表現するメンバーたちの姿が収められている。デビューシングルで見せた強烈なHIPHOPテイストとは異なり、より自由でエネルギッシュな姿で爽快な解放感を届けている。

映像では『ONE MORE TIME』の音源の一部も初公開され、ファンの期待を高めた。即時のカラーで初のカムバックを告げるALLDAY PROJECTは、新シングルを通じて、より広がった音楽の幅とコンセプト消化力を示し、再びシンドロームを巻き起こす見込みだ。

なお、ALLDAY PROJECTの新デジタルシングル『ONE MORE TIME』は11月17日午後6時にリリースされ、12月にはデビュー後初となるEPの発売も控えている。

◇ALLDAY PROJECTとは？

有名プロデューサーTEDDY率いる芸能事務所THEBLACKLABELに所属する男女混合グループ。メンバーは、財閥「新世界グループ」会長の娘として知られるANNIE（アニー）、ILLITをデビュー直前に脱退したYOUNGSEO（ヨンソ）をはじめ、TARZZAN（ターザン）、BAILEY（ベイリー）、WOOCHAN（ウチャン）の計5人。2025年6月23日、1stシングル『FAMOUS』でデビュー。K-POP業界において男女グループは長らく“鬼門”とされてきたが、『FAMOUS』はリリースからわずか4日で韓国最大の音源配信サイト「Melon」の「TOP100」チャートで1位を獲得した。