山下幸輝「僕は黄色っていうイメージもあると思うので」お気に入りカットの理由【Lovender】
【モデルプレス＝2025/11/14】5人組ボーイズグループ・WILD BLUEの山下幸輝が14日、都内で行われた1st写真集「Lovender（読み：ラベンダー）」（講談社）発売記念会見に出席。お気に入りカットの理由を説明した。
【写真】山下幸輝、金髪から劇的イメチェン
写真集の中で黄色い建物を背景に、緑のパーカーを着たカットをお気に入りに選んだ山下は「素直に緑が好きだから」とした上で「僕のファンはhomieって言うんですけど、homieのテーマカラーは緑なので、お気に入りですし、あとは後ろの背景が黄色ってのもあって、僕は黄色っていうイメージもあると思うので、黄色と緑で『あ、幸輝くんらしいな』ってなるだろうし」とドラマ「君の花になる」（TBS系／2022）の劇中ボーイズグループ・8LOOMでメンバーカラーが黄色だったことをほのめかしつつ、説明。このカットはカメラマンと山下の2人のみで撮影したと付け加え「1時間回って、めちゃくちゃ撮っていただいて、知らない街を自由に闊歩しながら撮影させていただいたっていうすごい思い出深くて、それで緑と黄色で本当に奇跡の1枚だなって思います」と振り返った。
本作の発売日である7日に24歳の誕生日を迎えた山下は、「目まぐるしい日々を送って、日々刺激をいただいてきたんですけど、刺激をいただくことはありがたいことですし、それは大切にしつつ、1日1日を大切に楽しく、お芝居だったりアーティストだったり、いろんな表現を素直に楽しんで、これからもファンのみなさまにいろんなものを見せれたらいいなと思います」と意気込み。当日の過ごし方については「大阪で自分のファンミーティングがありまして、homieのみなさんにとって最高な1日にできたんじゃないかなって自負してます」と自信をのぞかせた。
写真集のテーマは【オトナへの階段】。山下が「いつか行ってみたかった」というロンドンをロケ地に、様々なシチュエーションで撮影。異国だからこそ見られる普段は見られない表情が満載となっている。山下らしい等身大のはしゃいだ表情をはじめ、24歳直前、“少しだけ大人になった今しか見られない山下幸輝”が満載のスペシャルな1冊に仕上がった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】山下幸輝、金髪から劇的イメチェン
◆山下幸輝、お気に入りカットの理由
写真集の中で黄色い建物を背景に、緑のパーカーを着たカットをお気に入りに選んだ山下は「素直に緑が好きだから」とした上で「僕のファンはhomieって言うんですけど、homieのテーマカラーは緑なので、お気に入りですし、あとは後ろの背景が黄色ってのもあって、僕は黄色っていうイメージもあると思うので、黄色と緑で『あ、幸輝くんらしいな』ってなるだろうし」とドラマ「君の花になる」（TBS系／2022）の劇中ボーイズグループ・8LOOMでメンバーカラーが黄色だったことをほのめかしつつ、説明。このカットはカメラマンと山下の2人のみで撮影したと付け加え「1時間回って、めちゃくちゃ撮っていただいて、知らない街を自由に闊歩しながら撮影させていただいたっていうすごい思い出深くて、それで緑と黄色で本当に奇跡の1枚だなって思います」と振り返った。
◆山下幸輝、誕生日の過ごし方
本作の発売日である7日に24歳の誕生日を迎えた山下は、「目まぐるしい日々を送って、日々刺激をいただいてきたんですけど、刺激をいただくことはありがたいことですし、それは大切にしつつ、1日1日を大切に楽しく、お芝居だったりアーティストだったり、いろんな表現を素直に楽しんで、これからもファンのみなさまにいろんなものを見せれたらいいなと思います」と意気込み。当日の過ごし方については「大阪で自分のファンミーティングがありまして、homieのみなさんにとって最高な1日にできたんじゃないかなって自負してます」と自信をのぞかせた。
◆山下幸輝、1st写真集「Lovender」
写真集のテーマは【オトナへの階段】。山下が「いつか行ってみたかった」というロンドンをロケ地に、様々なシチュエーションで撮影。異国だからこそ見られる普段は見られない表情が満載となっている。山下らしい等身大のはしゃいだ表情をはじめ、24歳直前、“少しだけ大人になった今しか見られない山下幸輝”が満載のスペシャルな1冊に仕上がった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】