“豪邸すぎる”滝沢眞規子、大きなクリスマスツリーを飾った自宅ショットを披露「オーナメントがスペシャリティすぎませんか」「めちゃくちゃ素敵」
モデルの滝沢眞規子（47）が13日、自身のインスタグラムを更新。度々披露する自宅が「豪邸すぎる」と話題を集める滝沢だが、この日は大きなクリスマスツリーを飾った自宅ショットを披露した。
【写真・動画】「オーナメントがスペシャリティすぎませんか」大きなツリー飾った自宅ショット披露の滝沢眞規子
「思い立って出しました」と書き出し、にぎやかなクリスマスツリーの写真を投稿。飾り付けについて「今年はディオール様から頂いたフレグランスをつける素敵なオーナメントを中心に、あとは毎年集まってきたものを飾りました」とこだわりを説明し、さらに「頂き物と子どもたちがイギリスから買ってきてくれたもののミックスです」と、豪華ながらも家族の思い出が詰まった構成であることを明かした。
また、「うーちゃんはいつもそばで応援してくれてるよ」と、愛犬に見守られながらツリーを飾り付ける様子を収めた動画もアップしている。
絵に描いたようなゴージャスなツリーに対し、コメント欄には「オーナメントがスペシャリティすぎませんか」「めちゃくちゃ素敵」「うっとりします」「絵本に出てくるようなツリー」「憧れだなぁ」「ゴージャス」など、感嘆の声が多数寄せられている。
