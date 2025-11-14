第７回中国輸入博会場のロレアルのブースで香水の香りを試す来場者。（２０２４年１１月９日撮影、上海＝新華社配信）

【新華社北京11月14日】中国の調査会社、艾媒諮詢（iiメディアリサーチ）はこのほど、中国の香水市場について、直近5年の年平均成長率は20％を超え、市場規模は24年に250億元（1元＝約22円）に達し、25年には300億元を突破し、29年には500億元を超える可能性があるとの見解を示した。

香水は世界的化粧品メーカーの業績を伸ばす「キーワード」になりつつある。仏大手ロレアルの2025年中間決算によると、香水事業の1〜6月売上高は前年同期比11％増え、2桁増を維持した。

米大手エスティ・ローダーの第1四半期（1〜3月）決算によると、中国本土市場の貢献によってアジア太平洋市場の売上高は9％増を実現し、本土市場では依然として香水が伸びの最も高いカテゴリーだった。

世界的ブランド各社は今もなお、中国事業拡大を加速させ、1号店の出店を強化している。今年は英香水ブランドのパフューマーH、ロレアルが出資したオマーンの香水ブランドのアムアージュ、イタリアのプラダ・グループのミュウミュウがいずれも上海市に中国1号店、または初の香水ポップアップストアを出店した。

国家統計局のデータによると、2025年第1四半期（1〜3月）に香水類商品の輸入額が初めてボディケア商品を超え、中国の化粧品の輸入品目として第2位となった。香水類商品は1〜6月も旺盛な増加傾向を維持し、輸入額は20.5％増の6億ドル（1ドル＝約154円）となった。