１４日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比５００．５７ポイント（１．８５％）安の２６５７２．４６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２０１．１０ポイント（２．０９％）安の９３９７．９６ポイントと５日ぶりに反落した。売買代金は２３２７億８８１０万香港ドル（約４兆６２７８億円）となっている（１３日は２７０６億７３１０万香港ドル）。

投資家心理が悪化する流れ。中国経済や米金融政策の不透明感が重しとなっている。取引時間中に公表された中国の月次経済統計が総じて弱く、中国景気の鈍化懸念が改めて意識された。１０月の小売売上高は予想を上回ったものの９月からは縮小し、鉱工業生産は予想下振れ。１〜１０月の固定資産投資は予想以上に減少し、不動産開発投資は落ち込みが拡大した。昨日発表された１０月の金融統計でも、人民元建て新規融資額が予想を大幅に下回り、マネーサプライ（通貨供給量）Ｍ２の伸びは予想をわずかに上回ったものの、前月からは減速している。米金融政策を巡っては、金融当局者が相次ぎ追加利下げに慎重な発言をした。また、昨夜の米株マーケットでは、人工知能（ＡＩ）産業の過大投資を警戒するハイテク売りが継続し、ナスダック指数が２．３％安と３日続落している。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中国インターネット検索最大手の百度集団（９８８８／ＨＫ）が７．２％安、中国電子商取引（ＥＣ）大手の京東集団（ＪＤドットコム：９６１８／ＨＫ）が６．０％安、ＥＣ世界大手の阿里巴巴集団ＨＤ（アリババ：９９８８／ＨＫ）が４．４％安と下げが目立った。ＪＤは７〜９月期決算の５５％減益、京東物流は８％減益が売り材料視されている。テック銘柄に売りが先行し、ハンセン科技（テック）指数は２．８％安と他の主要指数をアンダーパフォームした。

セクター別では、新興ＥＶ（電気自動車）が安い。小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が６．８％、蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が３．２％、小米集団（１８１０／ＨＫ）が２．６％ずつ下落した。そのほか、ライダー（ＬｉＤＡＲ）や自動運転システムなどスマートドライブ関連では、小馬智行（ポニーＡＩ：２０２６／ＨＫ）が１３．９％安、禾賽科技（２５２５／ＨＫ）が８．６％安、文遠知行（８００／ＨＫ）が４．３％安と値を下げている。

前日に急伸したリチウム採掘や動力電池の銘柄群もさえない。天斉リ業（９６９６／ＨＫ）が４．９％安、寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ：３７５０／ＨＫ）が４．５％安、中創新航科技（３９３１／ＨＫ）が４．２％安、江西カン鋒リ業集団（１７７２／ＨＫ）が３．８％安とそろって反落した。

半面、医薬セクターの一角はしっかり。康希諾生物（６１８５／ＨＫ）が４．２％、翰森製薬集団（３６９２／ＨＫ）が２．２％、三生製薬（１５３０／ＨＫ）が１．８％、山東新華製薬（７１９／ＨＫ）が１．０％ずつ上昇した。

他の個別株動向では、紡織・アパレル大手メーカーの徳永佳集団（３２１／ＨＫ）が１１．１％高。中間増益と配当増額方針が材料視された。

本土マーケットも反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．９７％安の３９９０．４９ポイントで取引を終了した。ハイテクが安い。電力、エネルギー、素材、消費関連、自動車なども売られた。半面、銀行は高い。不動産、医薬、海運も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）