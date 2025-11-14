初代タイガーマスク主宰「ストロングスタイルプロレスVol.37―THE 20th ANNIVERSARY―20周年記念大会」は12月4日、後楽園ホールで行われる。13日、都内で会見。初参戦のハヤブサ（ZERO1）はザ・グレート・サスケ、タイガーマスクと組んで6人タッグで対戦する。このタッグは1999年東京ドームのジャイアント馬場引退興行ぶり。相手は日高郁人＆政宗＆阿部史典。

ハヤブサは「厳密には自分はその東京ドームのリングには立っていません。ですが、あの頃と変わらないと思っていただけるように、自分らしく、ハヤブサらしく試合をしたいと思っています」と神妙な面持ち。「何よりも、26年経ってまだ現役で活躍されているタイガーマスク選手、サスケさん、この2人の活躍があってこそが今回の対戦カードだと思います。そしてそれが初代タイガーマスクの佐山先生のこのストロングスタイルプロレスで実現するというのが何か縁があってのことだと思って自分の中でいろいろかみ締めながら、当日は佐山先生が見て恥ずかしくない試合をし勝利したいと思います」と話していた。

ノアの清宮に敗れ、初黒星には「変わらないし、これから一つレベルの上がったハヤブサを見られると思う」と気持ちは切り替わっていた。

初代タイガーについては「見たことはないですが、30年前、こんな凄いことをしていたのかと映像を見て研究しています」と話していた。