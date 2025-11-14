ReFaが贈る最高峰シャワー体験♡新作がReFa GINZAで先行展示

美容ブランドReFaから、シリーズ史上最も壮大なシャワーヘッド「ReFa FINE BUBBLE GRANDIA」が2026年秋に登場します。長年追求してきたファインバブル技術を集結し、7つの水流モードを搭載したオーバーヘッドシャワーは、まるで全身を包み込むような新感覚の入浴体験を叶える一台。重厚で洗練されたデザインは、バスルーム全体に特別な存在感を与えてくれます。

ReFa最高峰「グランディア」の魅力

ReFa FINE BUBBLE GRANDIA

「ReFa FINE BUBBLE GRANDIA」は、これまでのファインバブル技術の集大成として開発されたハイエンドモデル。

販売予定価格は\2,500,000（税込）と、ラグジュアリーなバス環境を求める方に向けた特別な一台です。

リファ史上最多となる7モードの水流を搭載し、独自構造によってファインバブルを効果的に発生。微細な泡が肌に密着し、全身を優しく包み込むような心地よさを叶えます。

重厚感のあるシルエットと洗練された造形は、空間を格上げするインテリアとしても魅力的です。※性能・効果は公式HPをご確認ください。

「ReFa GINZA」で世界最速の展示がスタート

2025年11月15日に銀座へオープンする「ReFa GINZA」は、ブランド史上最大の旗艦店。自然とテクノロジーが調和する空間で、ReFaの世界観を存分に体感できます。

グランドオープンに合わせ、4つの新ブランドラインと5つのカテゴリー、さらに100の新アイテムを世界最速で展開予定。

新ロゴや新カラーも導入され、これからのReFaを象徴する拠点となりそうです。

今回の「グランディア」の先行展示は、その特別な空間でいち早く超高級シャワーの魅力に触れられる貴重なチャンスです♡

ReFaが切り開く新しい美しさの形

ReFaが掲げる「VITAL BEAUTY」の理念を象徴するように、「ReFa FINE BUBBLE GRANDIA」は入浴の域を超えた“体験そのもの”を提供します。

ファインバブル技術、水流設計、そして美しい造形が融合したこの一台は、日常に上質な安らぎをもたらしてくれる存在。

銀座での先行展示では、ReFaの革新的な美容哲学に触れながら、未来のバスルームを想像する時間を楽しめます。