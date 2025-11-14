7人組ガールズグループ「HANA」のJISOO（ジス、25）、KOHARU（20）が13日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。グループの恋愛事情を語った。

KOHARUは「HANAっていうのは、ちゃんみなさんの面接があるので、そこをやっぱり信頼しているので」と切り出し、「例えば、私たちが好きになった人がいます。お付き合いしたい人がいますってなったらちゃんみなさんに『この人です』っていう確認してもらってて。ちゃんみなさんが『いいよ』って言ったらいいんです」と語った。

JISOOは「ちゃんみなさんとSKY−HIさんまで『いい』って言ったら（付き合える）」と補足した。

南海キャンディーズ山里亮太は「そこまでプロデュースしてくれるの？」と驚いた。

KOHARUは「だからまず前提として、ちゃんみなさんとSKY−HIさんを前にしてしゃべれる男かっていう」と“大前提”を語った。

同グループは今年4月にちゃんみな（27）とSKY−HI（38）がタッグを組んだオーディション番組「No No Girls」から誕生。「第76回NHK紅白歌合戦」にも初出場を決めた。