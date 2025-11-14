日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の第6話が11月16日に放送予定です。

【写真】「目だけで伝わる」演技が注目の耕一役・目黒蓮

本作は、山本周五郎賞やＪＲＡ賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説『ザ・ロイヤルファミリー』（新潮文庫刊）が原作。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーが日曜劇場で描かれます。



（c）早見和真／新潮社

大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治を妻夫木聡が演じるほか、佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠といった、豪華キャストが出演。

第6話あらすじ

いつもあと一歩で勝利に届かないロイヤルホープだが、応援するファンは確実に増えていた。

しかし、耕造（佐藤浩市）は2017年の有馬記念終了後、「来年の有馬記念を最後に自身もロイヤルホープも引退する」と告げたため、栗須（妻夫木聡）は驚きを隠せない。

それは事前の家族会議でも伝えられ、耕造が「次期社長は優太郎（小泉孝太郎）」と指名したために、優太郎自身も戸惑いを隠せないでいた。

さらに、耕造があることを告白したことで、栗須は急遽、耕造の隠し子・耕一（目黒蓮）に会いに行くことに。耕一は頑なに父・耕造とは会おうとしないながらも、ホープの活躍に胸を高鳴らせていた。

そして有馬記念レース当日。雨の中、全員の夢を懸け運命のゲートが開く！