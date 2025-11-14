WEST.¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢INI¡¦ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¦Îé»¿¤Ê¤É¤¬½Ð±é¡ª ¥Õ¡¼¥É¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ÖLIVE AZUMA 2025¡×¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È
2025Ç¯10·î18¡¢19Æü¤Ë¡¢Ê¡Åç¸©Ê¡Åç»Ô¤Î¤¢¤Å¤ÞÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à¤Ç²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖLIVE AZUMA 2025¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£4²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖLIVE AZUMA¡×¤Ë¤Ï¡¢ÁíÀª50ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¡£Íè¾ì¼Ô¤Ï2Æü´Ö¤Ç²áµîºÇÂ¿¤ÎÌó4Ëü3000¿Í¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãå¼Â¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Î¥Õ¥§¥¹¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥Õ¡¼¥É¥¨¥ê¥¢¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡ÖLIVE AZUMA¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Õ¥§¥¹ÈÓ¡×¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ÄêÈÖ¤ÎÐ§·Ï¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡¢¥Ô¥¶¤ä¥«¥ì¡¼¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä¾Æ¤Ä»¡¢¥®¥ç¡¼¥¶¤Þ¤Ç¡¢Ê¡Åç¸©¤òÃæ¿´¤ËÅìËÌÃÏÊý¤Î°û¿©Å¹¤¬Â¿¿ô½ÐÅ¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼ÀìÌçÅ¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃ¿§¤¢¤ëÅ¹¤âÂ¿¤¯¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤âËþÂ¤Ç¤¤ë¥Õ¥§¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤Ê¤Î¤¬¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ÎÂ¿¤µ¤Ç¤¹¡£Ê¡Åç¤È¤¤¤¨¤Ð¥é¡¼¥á¥ó¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖLIVE AZUMA¡×¤Ç¤ÏÅìËÌÙÇÌÍ²°ÂæÂ¼¤È¤·¤Æ8Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¡£¤½¤ì¤¾¤ìÅìËÌ¤Ç¿Íµ¤¤¬¹â¤¤Ì¾Å¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤É¤ÎÅ¹¤âÊÂ¤Ö²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢Ê¡Åç¸©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
INI¤Ï¡¢¡ØDOMINANCE¡Ù¤ä¥Õ¥§¥¹½éÈäÏª¤Î¡ØBullseye¡Ù¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£ÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¥Õ¥§¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
½éÆü¥È¥ê¤ÎSaucy Dog¤ÏºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ä¡ØÍ¥¤·¤µ¤Ë°î¤ì¤¿À¤³¦¤Ç¡Ù¤Ê¤É12¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¡¢AZUMA STAGE¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¤¬¡Ø¥ê¥ë¥é ¥ê¥ë¥Ï¡Ù¡ØButterfly¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÅÆîÇµÉ÷¤ä⿊Ì´¡¢Dragon Ash¤Ê¤ÉÉý¹¤¤À¤Âå¤«¤é¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÅÐ¾ì¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬½éÅÐ¾ì¤ÎWEST.¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤¨¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¡Ø½µ´©¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯ÍËÆü¡Ù¡Ø¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¡Ù¡Ø¾Úµò¡Ù¤Ê¤É¡¢·×9¶Ê¤Î³Ú¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¶Ê¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡¢´ÑµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤¢¤ª¤ê¤â¹Ô¤¤¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£³ÆÃÏ¤ÎÂç²ñ¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëWEST.¤é¤·¤¯¡¢µå¾ì¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿Ëþ°÷¤Î´ÑµÒ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢RIP SLYME¤Ø¤È¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØSTEPPER'S DELIGHT (2025 ver.)¡Ù¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿RIP SLYME¤Ï¡¢¡Ø³Ú±à¥Ù¥¤¥Ù¡¼¡Ù¡ØFUNKASTIC¡Ù¡ØÇ®ÂÓÌë¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¡£¤µ¤¹¤¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ß¤»¡¢Æü¤¬Êë¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê³Ú¶Ê¤Ç´ÑµÒ¤òÍÉ¤é¤·Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÂç¥È¥ê¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬sumika¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤Õ¤Ã¤«¤Ä¤Î¤¸¤å¤â¤ó¡Ù¤ä¡Ø¥·¥ê¥¦¥¹¡Ù¡¢¡Ø¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ê¤É¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¡¢2Æü´Ö¤Î¥Õ¥§¥¹¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢PARK STAGE¤Ë¤Ïcero¤äÎé»¿¡¢SIRUP¤Ê¤É¤ÎÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Â¿¿ô½Ð±é¡£
¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖLIVE AZUMA¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶õ´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¥Õ¥§¥¹¤Ï¡¢¡ÖLIVE AZUMA 2026¡×¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¡£2026Ç¯10·î17¡¢18Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¼¡²ó¤â¤É¤ó¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤«º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
