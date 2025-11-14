『光が死んだ夏』展（KADOKAWA）が11月14日（金）から開催される。

【画像】『光が死んだ夏』展、「メンチ兄貴」「ヒカルの中」など体験ブースも

TVアニメ「光が死んだ夏」の展覧会が2025年11月14日（金）～2025年12月7日（日）に池袋・サンシャイン60展望台てんぼうパーク内イベントスペースにて開催される。11月14日（金）の開催に先立ち、展覧会の中身を写真で一部公開された。

『光が死んだ夏』展では、アニメの複製原画や設定資料に加え、作中の印象的なシーンを再現したフォトスポットを多数展示。「希望ヶ山高校の教室」「メンチ兄貴」「ヒカルの中」など、展覧会ならではの体験型スポットも登場。

希望ヶ山高校の教室を再現したフォトスポットでは教室内の印象的なシーンを映像を通して体感できる。メンチ兄貴の背中をなでると鳴き声が聞こえるブースも。ヒカルの中に手を入れることのできる体験スポットなども展示される。会場内のショップでは今回のイベント用に描き下ろしたイラストを使用したオリジナルグッズも販売される。入場特典のステッカーなどもプレゼントされる。

『光が死んだ夏』はモクモクれんが描く青春ホラー物語。シリーズ累計発行部数は400万部を突破し、『このマンガがすごい！2023』（宝島社）オトコ編第1位を獲得した話題作となっている。TVアニメ放送を記念して、この度作品初となる展覧会が開催される。

■開催情報『光が死んだ夏』展当日券：当日入場券 2,000円（税込）／限定グッズ引換券 3,000円（税込）会期：2025年11月14日（金）～2025年12月7日（日）開催時間：11：00～20：00（最終入場19：30）会場：池袋・サンシャイン60展望台 てんぼうパーク内イベントスペース （〒170-8630 東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ サンシャイン60ビル・60階）主催：TVアニメ「光が死んだ夏」展実行委員会

■入場特典入場特典はTVアニメ「光が死んだ夏」展オリジナルステッカー。展覧会キービジュアルを使用したオリジナルデザイン全3種のうち1種をランダムでプレゼント。入場時に会場入口にて渡される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）