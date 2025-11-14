¡Ö¤ä¤Ð¡¼¡×¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¢ÂæÏÑ²Î¼ê¤ÈºÆ²ñà¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°á¿ÆÌ©¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡Ö¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤ÎÊª¸ì¤ËŽ¥Ž¥Ž¥¡×MV¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖÀÚ¤Ê¤¤¡×¡Ö´¶³´¿¼¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«(45)¤¬17Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆºÆ²ñ¤·¤¿ÂæÏÑ²Î¼ê¤È¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¡£¿ÆÌ©¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö17Ç¯Á°¡¢¶¦¤ËºîÉÊ¤òºî¤Ã¤¿Èà½÷¤È¡¢ºÆ¤Ó¤³¤¦¤·¤Æ½Ð²ñ¤¨¤ë¤È¤Ï¡ª¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ÂæÏÑ½Ð¿È¤Î²Î¼ê¡¦ÍÌ¾çÎÖ(¥ì¥¤¥Ë¡¼¡¦¥ä¥ó)¤Î¿·¶Ê¡ÖÌÈ±Öñó (Falling Numb)¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ÍÌ¤ò¸å¤í¤«¤é¥Ï¥°¤¹¤ë¿ÆÌ©¤ÊÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤ÉÊ£¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÈà½÷¤Î²»³Ú¤È±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤Îº¢¡Ù¤È¡Øº£¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¾®²Ö¡Ù¤È¡ØìË»×ÜÛ¡Ù¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤ÎºÆ²ñ¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¤âÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖRainie¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤Þ¤¿¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤ÎÊª¸ì¤Ë½ËÊ¡¤ò¡×¤È17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶¦±é¤·¤¿ÍÌ¤Ë´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï¡¢2008Ç¯¤ÎÂæÏÑ¥É¥é¥Þ¡ÖÉÔÎÉ¾Ð²Ö(ÆüËÜÂê¡§¾Ð¤¦¥Ï¥Ê¤ËÎø¤¤¿¤ë)¡×¤Ç¶¦±é¤·¡¢Æ±ºî¤ÏÆüËÜ¤äÃæ¹ñ¤äÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É³Æ¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥ì¥¤¥Ë¡¼¤ä¤Ð¡¼¡×¡Ö´¶Æ°¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈDEAN¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿»ä¤¿¤Á¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Á¤È¾¡¼ê¤Ë´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÀÚ¤Ê¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ë¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¿ÍÀ¸¤ÎÊª¸ì¤â¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£