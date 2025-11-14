「どうして優勝できなかったんだ…」“因縁”の韓国に敗れてまさかの16強敗退――元イタリア代表が02年W杯を回想「このバカを見ろよ、どうしてパスを出さなかった？」

「どうして優勝できなかったんだ…」“因縁”の韓国に敗れてまさかの16強敗退――元イタリア代表が02年W杯を回想「このバカを見ろよ、どうしてパスを出さなかった？」