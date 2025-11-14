松任谷由実、“親子のように親しい”YOASOBIが語るユーミンの魅力→「順当！」ニンマリ
歌手の松任谷由実が16日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（毎週日曜 後10：00）に出演。親交のあるYOASOBIが松任谷の魅力を語る。
【番組カット】凛としたたたずまい…モノトーン衣装に身を包んだ松任谷由実
林修が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。今回のゲストは前回に引き続き、53年にわたり第一線で活躍し続けるJ-POP界のスーパースター、“ユーミン”こと松任谷由実。18日リリースの40thオリジナルアルバム『Wormhole / Yumi AraI』では、荒井由実時代から松任谷由実時代の膨大なボーカルトラックを最新AI音声合成ソフトに学習させるという、革新的な挑戦に挑んだ。
唯一無二の声と言葉を紡ぐ女王にとって、AIとは何か。「苦悩することはやめたくない。“明け渡さない”です」。この言葉の真意を、自身の経験とともに深く掘り下げる。AIの可能性と限界、そしてクリエイティブにおける人間性の「最後の砦」を語る。
また親子のように親しいというYOASOBIが緊急VTR出演する。アーティスト同士として「中央フリーウェイ」をコラボし、プライベートではユーミンの自宅で開かれた新年会にも招かれるなど、公私ともに親交のあるAyaseとikuraが、“ユーミンの魅力”をそれぞれの言葉で語る。聞いていたユーミンも思わず「順当！」とニンマリしたそのコメントとは。
さらに、ユーミンが毎年行う苗場コンサートで唯一、本人のオファーを受けて出演したという伝説を持つお笑い芸人・ZAZYがリモート出演し、とっておきエピソードを打ち明ける。
◆出演者
【MC】 林修 大政絢
【スタジオゲスト】
いとうあさこ、木嶋真優、櫻井優衣(FRUITS ZIPPER)、澤部佑(ハライチ)、田村淳、中島健人
【VTR出演】
松任谷由実、YOASOBI(Ayase＆ikura)、ZAZY、木葉慎介（P＆Gジャパン 社長）
