演出家・マッコイ斎藤氏（55）が13日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。自身が取締役副社長を務める株式会社SHOW-GUNの専務を務めるタレントの千秋とともに福岡・みずほPayPayドームで行われたソフトバンク対阪神の日本シリーズ第1戦を観戦したいきさつを明かす場面があった。

この日は30年以上の付き合いとなるお笑いコンビ「ココリコ」遠藤章造と出演。遠藤が「YouTubeで（社長の）小堀さんと一緒に誠さん（マッコイ氏）と元ワイフでハワイ行ったりしてませんか？」と聞くと、マッコイ氏は「小堀君が一代で成り上がってきた不動産大王なんでいっぱい物件持ってるんですよ」と説明。

遠藤が「そこについて行ってるじゃないですか、専務も。専務はそこで何をされるんですか？」と聞くと、マッコイ氏は「ただチャチャ入れているだけ」とぶっちゃけた。

遠藤は「最近本当、誠さんがずっと（千秋の）近くにいる。小堀さんとトリオ。日本シリーズも行ってませんでした？」とたずねた。

マッコイ氏は「僕は『鷹BAKA軍団』っていう番組を（カンニング）竹山さんと約3年ぐらいやってるんで、それで日本シリーズだからもちろんスタッフに頼んで、行くじゃないですか。そしたら“うわあ、行くぜ、俺。楽しみだなあ”とか言ったら“え、それ、阪神のやつでしょ？日本シリーズ。私も行かなきゃだめじゃん。私、虎姫だから”みたいなこと言い出して。“虎姫って言われてんだから、私も行く。チケット取ってよ”って」と振り返った。

その後も「ついてくんじゃねえよ、俺、福岡の友達と一緒にいるんだから」などと反論するも「阪神だったら行かなきゃだめじゃないですか。私のチケットも取ってくださいよ」と譲らなかったといい、結局、千秋のチケットも手配し、一緒に観戦したという。

そんなやり取りに、遠藤が「なんかいい会社だな。俺、俺も入っていいすか？その会社」とせん望。マッコイ氏は「遠藤さん入ってきたら、そりゃそれでややこしい」とツッコミ。それでも、遠藤は「いいですね、その甘噛み感というか、めちゃくちゃいい関係」ともらした。