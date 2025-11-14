女優の鈴木京香（57）の公式インスタグラムが14日更新され、阪神タイガースOB・川藤幸三氏（76）との2ショット写真を披露した。

この日、スタッフによる投稿で「今日はTBSラジオ『今田耕司のお耳拝借！金曜日』に鈴木が出演させていただきました」と報告。「音葉で作詞したKOJI1200さんの『Shining Star』や映画『栄光のバックホーム』などたくさんお話しさせていただきました」と伝えた。

そして「柄本明さん演じる川藤幸三さんが本当に川藤さんだったと今田さんがお話しされていたので、今日の写真は川藤さんと鈴木の2ショットをお届けします」と、写真をアップ。「映画『栄光のバックホーム』公開まであと2週間です 是非劇場にお越しください」とつづった。

2023年7月に脳腫瘍のため亡くなった、プロ野球元阪神外野手の横田慎太郎さん（享年28）の生涯を映画化した「栄光のバックホーム」（監督秋山純）が、11月28日に公開される

登場人物は全て実在の人物がモデル。物語のために作ったエピソードはなく、全編を取材に基づいた事実のみで描いており、鈴木は横田さんの母・まなみさん役。横田さんの告別式で弔辞を読んだOBの川藤氏を、俳優の柄本明が演じた。

この投稿にフォロワーからは「前髪ぱっつん可愛いですね！」「貴重な川藤さんとのお写真もありがとうございます」「映画公開楽しみにしています」「映画公開まであと2週間 楽しみです」などの声が集まった。