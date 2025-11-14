進学会ＨＤ、今期経常を一転赤字に下方修正

進学会ホールディングス <9760> [東証Ｓ] が11月14日大引け後(17:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は6億3300万円の赤字(前年同期は4億5700万円の赤字)に赤字幅が拡大し、従来の1億6000万円の赤字予想からも赤字幅を拡大して着地。

併せて、通期の同損益を従来予想の1億円の黒字→3億3000万円の赤字(前期は4億7300万円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益は3億0300万円の黒字(前年同期は1600万円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常損益は2億7700万円の赤字(前年同期は5億2700万円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-32.4％→-19.5％に急改善した。



株探ニュース

