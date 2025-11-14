　11月14日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは445銘柄。東証終値比で上昇は155銘柄、下落は258銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は70銘柄。うち値上がりが15銘柄、値下がりは49銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は350円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の14日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9612>　ラックランド　　　 1495　 +300（ +25.1%）
2位 <206A>　ＰＲＩＳＭバ　　　　186　　+35（ +23.2%）
3位 <4256>　サインド　　　　　 1390　 +245（ +21.4%）
4位 <7803>　ブシロード　　　　　339　　+51（ +17.7%）
5位 <3961>　シルバエッグ　　　　706　 +100（ +16.5%）
6位 <7271>　安永　　　　　　　　998　 +135（ +15.6%）
7位 <4664>　ＲＳＣ　　　　　　　755　 +100（ +15.3%）
8位 <5985>　サンコール　　　　 1215　 +152（ +14.3%）
9位 <4570>　免疫生物研　　　　　799　　+98（ +14.0%）
10位 <2173>　博展　　　　　　　　730　　+88（ +13.7%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2134>　北浜ＣＰ　　　　　 25.2　-17.8（ -41.4%）
2位 <2586>　フルッタ　　　　　　141　　-46（ -24.6%）
3位 <2196>　エスクリ　　　　　　190　　-53（ -21.8%）
4位 <3905>　データセク　　　　 2014　 -487（ -19.5%）
5位 <7681>　レオクラン　　　　　932　 -218（ -19.0%）
6位 <3900>　クラウドＷ　　　　　724　 -150（ -17.2%）
7位 <9560>　プログリット　　　　820　 -148（ -15.3%）
8位 <281A>　インフォメテ　　　　495　　-88（ -15.1%）
9位 <6837>　京写　　　　　　　　312　　-54（ -14.8%）
10位 <4178>　Ｓイノベ　　　　　　590　　-96（ -14.0%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8316>　三井住友ＦＧ　　 4410.1　+80.1（　+1.8%）
2位 <4519>　中外薬　　　　　　 8200　　+87（　+1.1%）
3位 <2432>　ディーエヌエ　　 2599.5　+27.0（　+1.0%）
4位 <4506>　住友ファーマ　　 2420.3　+20.3（　+0.8%）
5位 <1802>　大林組　　　　　　 2869　+18.5（　+0.6%）
6位 <8411>　みずほＦＧ　　　　 5330　　+30（　+0.6%）
7位 <3289>　東急不ＨＤ　　　 1380.7　 +5.2（　+0.4%）
8位 <8309>　三井住友トラ　　　 4380　　+15（　+0.3%）
9位 <4755>　楽天グループ　　　　955　 +3.1（　+0.3%）
10位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 3185　+10.0（　+0.3%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4751>　サイバー　　　　　 1455 -100.5（　-6.5%）
2位 <5803>　フジクラ　　　　　19100　 -280（　-1.4%）
3位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　19510　 -270（　-1.4%）
4位 <5019>　出光興産　　　　 1112.7　-14.3（　-1.3%）
5位 <5801>　古河電　　　　　　 9700　 -123（　-1.3%）
6位 <6857>　アドテスト　　　　19300　 -230（　-1.2%）
7位 <6920>　レーザーテク　　　27800　 -295（　-1.1%）
8位 <7201>　日産自　　　　　　　380　 -3.8（　-1.0%）
9位 <3382>　セブン＆アイ　　 2020.1　-18.9（　-0.9%）
10位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　870　 -8.0（　-0.9%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース