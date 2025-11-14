[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇155銘柄・下落258銘柄（東証終値比）
11月14日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは445銘柄。東証終値比で上昇は155銘柄、下落は258銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は70銘柄。うち値上がりが15銘柄、値下がりは49銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は350円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の14日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9612> ラックランド 1495 +300（ +25.1%）
2位 <206A> ＰＲＩＳＭバ 186 +35（ +23.2%）
3位 <4256> サインド 1390 +245（ +21.4%）
4位 <7803> ブシロード 339 +51（ +17.7%）
5位 <3961> シルバエッグ 706 +100（ +16.5%）
6位 <7271> 安永 998 +135（ +15.6%）
7位 <4664> ＲＳＣ 755 +100（ +15.3%）
8位 <5985> サンコール 1215 +152（ +14.3%）
9位 <4570> 免疫生物研 799 +98（ +14.0%）
10位 <2173> 博展 730 +88（ +13.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2134> 北浜ＣＰ 25.2 -17.8（ -41.4%）
2位 <2586> フルッタ 141 -46（ -24.6%）
3位 <2196> エスクリ 190 -53（ -21.8%）
4位 <3905> データセク 2014 -487（ -19.5%）
5位 <7681> レオクラン 932 -218（ -19.0%）
6位 <3900> クラウドＷ 724 -150（ -17.2%）
7位 <9560> プログリット 820 -148（ -15.3%）
8位 <281A> インフォメテ 495 -88（ -15.1%）
9位 <6837> 京写 312 -54（ -14.8%）
10位 <4178> Ｓイノベ 590 -96（ -14.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8316> 三井住友ＦＧ 4410.1 +80.1（ +1.8%）
2位 <4519> 中外薬 8200 +87（ +1.1%）
3位 <2432> ディーエヌエ 2599.5 +27.0（ +1.0%）
4位 <4506> 住友ファーマ 2420.3 +20.3（ +0.8%）
5位 <1802> 大林組 2869 +18.5（ +0.6%）
6位 <8411> みずほＦＧ 5330 +30（ +0.6%）
7位 <3289> 東急不ＨＤ 1380.7 +5.2（ +0.4%）
8位 <8309> 三井住友トラ 4380 +15（ +0.3%）
9位 <4755> 楽天グループ 955 +3.1（ +0.3%）
10位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3185 +10.0（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4751> サイバー 1455 -100.5（ -6.5%）
2位 <5803> フジクラ 19100 -280（ -1.4%）
3位 <9984> ＳＢＧ 19510 -270（ -1.4%）
4位 <5019> 出光興産 1112.7 -14.3（ -1.3%）
5位 <5801> 古河電 9700 -123（ -1.3%）
6位 <6857> アドテスト 19300 -230（ -1.2%）
7位 <6920> レーザーテク 27800 -295（ -1.1%）
8位 <7201> 日産自 380 -3.8（ -1.0%）
9位 <3382> セブン＆アイ 2020.1 -18.9（ -0.9%）
10位 <9501> 東電ＨＤ 870 -8.0（ -0.9%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の14日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9612> ラックランド 1495 +300（ +25.1%）
2位 <206A> ＰＲＩＳＭバ 186 +35（ +23.2%）
3位 <4256> サインド 1390 +245（ +21.4%）
4位 <7803> ブシロード 339 +51（ +17.7%）
5位 <3961> シルバエッグ 706 +100（ +16.5%）
6位 <7271> 安永 998 +135（ +15.6%）
7位 <4664> ＲＳＣ 755 +100（ +15.3%）
8位 <5985> サンコール 1215 +152（ +14.3%）
9位 <4570> 免疫生物研 799 +98（ +14.0%）
10位 <2173> 博展 730 +88（ +13.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2134> 北浜ＣＰ 25.2 -17.8（ -41.4%）
2位 <2586> フルッタ 141 -46（ -24.6%）
3位 <2196> エスクリ 190 -53（ -21.8%）
4位 <3905> データセク 2014 -487（ -19.5%）
5位 <7681> レオクラン 932 -218（ -19.0%）
6位 <3900> クラウドＷ 724 -150（ -17.2%）
7位 <9560> プログリット 820 -148（ -15.3%）
8位 <281A> インフォメテ 495 -88（ -15.1%）
9位 <6837> 京写 312 -54（ -14.8%）
10位 <4178> Ｓイノベ 590 -96（ -14.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8316> 三井住友ＦＧ 4410.1 +80.1（ +1.8%）
2位 <4519> 中外薬 8200 +87（ +1.1%）
3位 <2432> ディーエヌエ 2599.5 +27.0（ +1.0%）
4位 <4506> 住友ファーマ 2420.3 +20.3（ +0.8%）
5位 <1802> 大林組 2869 +18.5（ +0.6%）
6位 <8411> みずほＦＧ 5330 +30（ +0.6%）
7位 <3289> 東急不ＨＤ 1380.7 +5.2（ +0.4%）
8位 <8309> 三井住友トラ 4380 +15（ +0.3%）
9位 <4755> 楽天グループ 955 +3.1（ +0.3%）
10位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3185 +10.0（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4751> サイバー 1455 -100.5（ -6.5%）
2位 <5803> フジクラ 19100 -280（ -1.4%）
3位 <9984> ＳＢＧ 19510 -270（ -1.4%）
4位 <5019> 出光興産 1112.7 -14.3（ -1.3%）
5位 <5801> 古河電 9700 -123（ -1.3%）
6位 <6857> アドテスト 19300 -230（ -1.2%）
7位 <6920> レーザーテク 27800 -295（ -1.1%）
8位 <7201> 日産自 380 -3.8（ -1.0%）
9位 <3382> セブン＆アイ 2020.1 -18.9（ -0.9%）
10位 <9501> 東電ＨＤ 870 -8.0（ -0.9%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース