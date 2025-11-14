人気ゲーム「グランブルーファンタジー」の音楽を担当する作曲家の成田勤氏が率いる6人組ロックバンド「Stella Magna」は14日、ボーカルの遠藤フビトに重大なコンプライアンス違反が判明したとし、同メンバーの無期限での活動自粛を発表した。

公式Xでは「このたび、Stella Magnaメンバー遠藤フビトに関しまして、ライブ活動における守秘義務および情報の取り扱いに関する重大なコンプライアンス違反が判明したため、本日付けで無期限の活動自粛とすることをお知らせいたします」と報告。「日頃より応援してくださっているファンの皆様ならびに関係者の皆様におかれましては、突然のご報告になりましたことを心よりお詫び申し上げます。遠藤フビト本人含めStella Magnaメンバー一同今回の事態を真摯に受け止め、改めて情報管理の徹底と再発防止に努めてまいります」とした。

続けて「なお、Stella Magnaにつきましては、株式会社Cygames様の所属ではなく、独立して活動を行っているバンド」と、「グランブルーファンタジー」開発会社との関係について説明した上で、問い合わせ先を記載。「改めまして、このたびは皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。