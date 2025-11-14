◆第５６回明治神宮野球大会▽大学の部１回戦 立命大４―０東農大北海道（１４日・神宮）

２年ぶり６度目出場の東農大北海道（北海道二連盟代表）は立命大（関西五連盟第二代表）に０―４で敗れた。２０１４年以来、１１年ぶりの勝利はならなかった。

神宮球場で快音を響かせることはできなかった。５回には２番・友寄功太中堅手、３番・中沢空芽遊撃手（ともに４年）の連続安打などで２死満塁のチャンスをつくったが、得点にはつながらず。６回からはまさかの１０者連続三振。立命大の有馬伽久投手（３年）に連続奪三振の大会新記録を与えてしまった。三垣勝巳監督は「いいピッチャーだった。（あそこまで）当たらないのはなかなかない」と選手たちを責めず、敵をたたえた。

大学の所在地はオホーツク海の流氷で知られる網走市。寒さと交通の便の悪さから秋以降は、練習試合をすることは困難になり、１か月以上、対外試合をしていなかった。さらに大学周辺ではクマの出没情報が相次いでおり、グラウンド外での練習は禁じられている。指揮官は「札幌ならできるんですが網走では…。土地柄仕方ないんですが、選手たちはそれを言い訳にせず、よくやったと思います」とねぎらった。

阪神育成１位の最速１４８キロのサイド右腕・神宮僚介投手（４年）が先発。１失点を喫した初回は「浮足だった」が、内角を厳しく突く長所を生かして立命大打線を苦しめた。２失点を喫した６回で降板となったが「チームのために腕を振れたと思う。自分を褒めてあげたい」と下を向かなかった。

大学での試合はこれが最後となった。これからはプロの世界で生き抜くための準備に入る。「入寮した日から節目節目の試合は記憶に残ります。いろんな方が応援してくださったので、プロで結果を出せるように頑張ります」と意気込んだ。（甲斐 毅彦）