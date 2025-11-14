◆第７８回全日本バレーボール高校選手権大会 北海道代表決定戦 ▽男子決勝 札幌大谷２―０東海大札幌（１４日・北ガスアリーナ４６）

札幌大谷が、総体王者・東海大札幌を圧倒し創部６年目で初優勝を飾った。

道総体決勝で敗れた相手にリベンジを果たし、三原隆佑監督は「元々ポテンシャルはすごい高いチーム。メンバー的には負ける要素がないなと正直思ってた。体格の差だったりとか、トレーニングの違いかなというところから、夏はジャンプトレーニングをかなり多めに入れたり、初めて１０月に道外遠征に行ったり、攻めた運営をやってきました」と笑顔で振り返った。

チームを引っ張った遠山吹輝主将（３年）は「新しい伝統をつくれたのが一番うれしいです」。昨年は準優勝での春高出場。「準優勝で不完全燃焼というか、やり残した感じがあっての春高だった。その春高が終わってから、攻撃力を高めることを意識して練習してきた」と優勝を喜んだ。

昨年８月、くも膜下出血のため母・知江さんが５１歳で急逝。「お母さんが一番見たかった大会が春高で、今回優勝を報告したい気持ちがあった」。日高町門別の出身で寮生活。それでも知江さんは、試合のたびに見に来てくれた。「チームのみんなも仲良くて、みんなも知ってるお母さんだったので、チーム全員『お母さんのために』という気持ちはあったのかなと思います」と語った。

何かあるたびに、今でもＬＩＮＥで報告を入れるという。「きょうもＬＩＮＥ入れようかなと思います。優勝したよというのと、お母さんのために頑張ったよというのを伝えたいです。送っただけで、そばにいるような感覚になるので」。コートに入ると、そっと母に祈ることはルーティーンだ。「勝たせてくださいと。自分たちの力もそうなんですけど、お母さんが勝たせてくれたのかなと思ってます」。全国での目標はベスト８。昨年に続く東京体育館でも、母を感じながらコートに立つ。