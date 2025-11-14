¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛDeNA¡¦ËÒ½¨¸ç¤Ë¡Ä´Ú¹ñÂåÉ½´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¥¦¥¤¥ó¥¯¤Ç¾ìÆâÇú¾Ð¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤°õ¾Ý¡×
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤¬£±£´Æü¤Ë¡Ö¥é¥°¥¶¥¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡×´Ú¹ñÀï¡Ê£±£µ¡¢£±£¶Æü¡áÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥ê¥å¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó´ÆÆÄ¤ÈÆ±ÀÊ¤Î¾å¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤È¤ÏÍè½Õ£³·î¤Î£×£Â£ÃËÜÂç²ñ¤Ç¤â¡¢¥×¡¼¥ë£Ã¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤ÆÂÐÀï¤¹¤ë¡£¡ÖËÜÂç²ñ¤Ø¸þ¤±¤¿µ®½Å¤Ê¶¯²½¤Î¾ì¡£¤¤¤¤½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»ä¤¬¸½Ìò¤Îº¢¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ë²¿ÅÙ¤â¶ìÇÕ¤òçÓ¤á¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¶¯¹ë¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÙ¹ñ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¡¦¥ê¥å´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤â¡£¥ê¥å´ÆÆÄ¤Ï¤Þ¤º¡ÖÅê¼ê¤Ç¤Ï¶ùÅÄ¡ÊÃÎ°ìÏº¡áÀ¾Éð¡ËÁª¼ê¤Ç¤¹¡£¼¡¤Î£×£Â£Ã¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¥ì¥ª¤Îº¸ÏÓ¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡ÖÂÇ¼Ô¤Ç¤ÏËÒ¡Ê½¨¸ç¡á£Ä£å£Î£Á¡ËÁª¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Ï²áµî¤Ë¡Ê´Ú¹ñÂåÉ½¤Ç¡Ë¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ä¥Ù¡¼¥¹¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤¤¤Ä¤â¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â¤¤¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤Î²£¤Ç¡¢Áª¼êÂåÉ½¤È¤·¤Æ²ñ¸«¤ËÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿ËÒ¤ËÂÐ¤·¡¢¿Æ»Ø¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¥¦¥¤¥ó¥¯¤òÁ÷¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÎÇú¾Ð¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Ï¡¢ËÜÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì²ÄÈÝ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹½êÂ°Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¤¬¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤«¤ï¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£