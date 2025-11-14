今年のエリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負・１０年のスノーフェアリー勝利を振り返る。

まるで異次元の走りだった。勝負どころの４コーナー。誰もが外に進路をとる３冠牝馬アパパネ、メイショウベルーガに目を奪われていた。その時だ。わずか１秒前にアパパネの真横にいたはずのスノーフェアリーが内ラチ沿いを抜け出している。まるでワープしたかのような爆発的な瞬発力だ。

ラスト１ハロン地点で先頭に立つとラチ沿いを通って差を広げていく。日本馬たちが懸命に追いかけようとするが、その姿はさらに遠くなっていく。最後は独走状態で４馬身差の圧勝。その実力をまざまざと見せつけた。

英・愛オークスを制した３歳時に初めて日本に乗り込み、翌年１１年も勝利してエリザベス女王杯を連覇。ＪＲＡ史上初の外国調教馬による平地Ｇ１連覇を果たしたスノーフェアリー。それにしてもすごい末脚だった。馬場の真ん中で繰り広げられる日本馬たちの“死闘”をあざ笑うかのように英国馬スノーフェアリーが、インから一瞬にして抜け出し、４馬身差をつけた。英、愛オークス勝ちが示すように欧州最強の３歳牝馬。能力は間違いなく高く、カギは空輸によるダメージの度合いと日本の高速馬場への適応だった。

しかし、そんな不安を抱くべきではなかった。管理するダンロップ調教師は欧州年度代表馬ウィジャボードを管理した名トレーナーで、０５年には同馬でブリーダーズＣ→ジャパンＣ→香港ヴァーズと世界中を遠征。空輸へのケア、ノウハウは熟知しており、日本の馬場への適性を見抜く眼力の確かさも備わっていた。そして、ラスト３ハロン３４秒０という強烈な決定力と圧倒的な強さという形で表現されたわけだ。