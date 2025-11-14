静岡県の鈴木知事は12日、自身の給与削減を発表するなど「県の財政が危機的な状況にあること」を繰り返し強調しています。県の財政は本当に危ないのか？そして、私たちの生活に影響はあるのでしょうか。



（記者リポート）

「歴代の県知事が使用してきた知事公舎ですが、行財政改革の一環として売却されることになりました。」



静岡市葵区の閑静な住宅街にある「静岡県知事公舎」。川勝前知事は住んでいましたが、現在は使用されておらず、売却されることになりました。入札は14日公告され、最低価格は約3億1000万円と設定されています。





こうした県有財産の整理を始め、鈴木知事が就任から押し進めている「行財政改革」。しかし…。（静岡県 平木副知事）「これから予算編成のプロセスに入ってまいりますけれども、もう「財政危機宣言」というレベルまでいってるというような危機感を持っています。」10月、平木副知事は財政に関する異例の会見を開き、県が「財政危機宣言レベル」だと明らかにしました。2026年度の当初予算編成に向けて試算の段階で、640億円にのぼる財源が足りないといいます。県では500億円を超える財源不足が2023年度から続いていて、不足分は資金手当債の発行で補てんしたり、税収の上振れを頼りにするというまさに“自転車操業”が続いていました。資金手当債は、国の補助がなく、全額を県が返済しなければならない、まさに純粋な県の借金。積もりに積もってその残高は、2023年度で1341億円と全国平均の約2倍に。（静岡県 平木副知事）「（資金手当債に）頼るような構造になっちゃったっていうのは、大体7～8年ぐらい前からですかね。」平木副知事によると、石川県政時代からの大型事業の影響で、県の負債の割合は高止まりの状態が続いてきたといいます。自治体の財政の健全さを示す代表的な指標は、川勝県政を中心としたこの15年ほどで大幅に悪化し、全国40位台になったものもあります。（静岡県 平木副知事）「客観的に見ると、本県の財政状況ってのは全国下位です。静岡県は大県ですけれども、客観的に見ると財政状況は悪いです。」そして今回、直面したのが「トランプ関税」の影響です。ここ数年は税収の上振れが、2024年度は451億円。2021年度は555億円などと、予想以上の上振れが起きていましたが…。（静岡県 平木副知事）「うちの県は産業県なので、法人の業績が非常にこのトランプ関税の影響を受けるんです。法人税に相当影響が出ます。」静岡は自動車を中心とした「製造業」の比率が高いという産業構造も相まって、2025年度の税収は34億円ほど下振れする見通しとなってしまったのです。危機的な財源不足に、鈴木知事は…。（静岡県 鈴木知事）「この問題は早く手を付ければ、早く傷が浅いうちに手当てできるものであるので、もっと早く気が付いた時点で、手を打ってほしかったというのは率直な気持ち。」2024年5月まで15年の間、県政を担った川勝前知事を暗に批判したのでした。県の元職員で行財政改革にも携わった経験のある、静岡産業大学の小泉教授に話を聞くと…。（静岡産業大学 小泉祐一郎 教授）「川勝県政においては、行政改革というキーワードの位置づけが弱かった。そういった意味で行政改革は恒常的にやっていないといけないところがあって、最終的に支出拡大に至ったということがある。」川勝前知事は失言などを繰り返すたびに議会との対立を深めてきました。そのため、予算案を通すために議会側からの要望を受けすぎていたことも、予算が圧迫する原因だと指摘しています。では、この県の財源難は、私たちの生活にどの程度影響を与えるのでしょうか？（静岡産業大学 小泉祐一郎 教授）「財政難といっても、県民生活に直接何か大きな影響が出るような、そういう事態にはなっておりませんが、長期的にこのまま放置すると、必要なことができなくなってくる恐れがある。」ただ予算を削り続ければ…。（静岡産業大学 小泉祐一郎 教授）「民間の団体や経済団体や、いろいろなところの事業にも影響が大きく出るわけです。そういったところにご理解をいただくといのが一番難しいところ。」この財源不足を、どう解決していくのか。県はこの夏、事業や事務を抜本的に見直す「サマーレビュー」を実施。見直しは738件に上り、110億円を捻出しました。ただこれでは足りないと、さらに30億円を捻出すべく、各部局へ改めて見直すよう指示がでています。こうした中で鈴木知事は12日、“身を切る”ことを発表しました（静岡県 鈴木知事）「まずは知事である私や副知事などの特別職の職員が自らの給与を削減し、財政健全化に向けて取り組むことといたします。」自身の給料を10％削減するほか、副知事や教育長など特別職の給料や一部の幹部職員の管理職手当を削減すると発表しました。これで削減できるのは5000万円程度ですが、人件費については平木副知事が中長期的に、職員の数を減らす方針を示しています。（静岡県 平木副知事）「人口減少に対応した県庁のスリム化というのをしなきゃいけないということで、今年度中には定員適正化計画を作って公表するというようなことを指示をしています。」歳出の20％を占める人件費に、本格的にメスが入れられます。静岡県にはまだこれから、新県立中央図書館や新県営野球場といった、懸案の“大型事業”も控えています。財政難をどう切り抜け、事業をどう導くのか？鈴木知事の手腕が問われる局面を迎えています。（澤井志帆 キャスター）「ここからは県政担当の杉本記者とお伝えします。640億円も財源が足りないということですが、県の財政は大丈夫なのでしょうか？」（県政担当 杉本汐音 記者）「来年度の当初予算では、試算段階で640億円の財源不足が判明しています。県は事業などの見直しである「サマーレビュー」で110億円、県の貯金である基金の活用で360億円、さらに借金である「資金手当債」70億円を補う予定ですが、それでも100億円が不足するということで、改めて県の各部局に不足分を補うよう対応していくということです。」（澤井志帆 キャスター）「知事が言うように県の財政状況は全国と比べても悪い状況ですか？」（県政担当 杉本汐音 記者）「全国的に見てもかなり下位になっています。例えばこちらの比率ですが、収入に占める支出の割合を示すものですが、100%に近づけば近づくほど、支出の割合が増えますので、かなり財政的に苦しい状況になっています。95.6%で全国で34位。そして借金の返済額が収入に占める割合である実質公債費比率ですが、こちらは13.6%で全国40位。15年前には10位でしたので大幅の転落となっています。」（津川祥吾 アンカー）「財政の指標を冷静に見ると、破綻した北海道の夕張市と比べるとまだだいぶまだいいです。そこまで危機的な状況ではないというのが数値上出ていると思います。県債の信用は高いですし、資金調達も安定しています。ただ構造的な問題で、資金手当債というものは本来は年度内で資金繰りをするというつなぎ融資みたいなものです。ただこれが知事の話だと毎年恒常的に借りていて、本来やってはいけない赤字地方債のような使い方をしている。この構造的な問題はまさに危機の入り口にある、と言っていいかと思います。ただ杉本さん、知事はもう少し危機感が強いということなんでしょうか？」（県政担当 杉本汐音 記者）「2024年に就任した鈴木知事ですが、関係者によると就任後に「県の財政状況を見て正直驚いた。なぜ放置していたのか」などと、これまでの県政への怒りを伝えていたといいます。鈴木知事は浜松市長時代にともに「行財政改革」に取り組んだ平木副知事とともに行財政改革に本腰を入れ「行政のスリム化」に向けた取り組みを内外に示したい考えがあるとみられます。」（澤井志帆 キャスター）「県の財源不足で県民への生活に影響が出てくるのでしょうか。」（県政担当 杉本汐音 記者）「静岡産業大学の小泉教授にうかがいますと、すぐに影響がでることはないだろうということですが、ただこの状況を抜け出せないと公共工事や県民サービスへの影響が出てくる可能性があります。」（澤井志帆 キャスター）「県は 新中央図書館や浜松の県営野球場など大型事業も抱えていますが、影響は？」（津川祥吾 アンカー）「一般的な行政サービスに影響が出ないようにするために、今まさにその構造改革をしなければならないということだと思います。その中で知事は給料ですとかあるいは管理職の方の管理手当もカットするということを今回言いました。これ目的が多分2つあったと思います。1つは県全体の職員の皆さんの意識改革をしなければならないということが1つあると思います。もう1つは県が今厳しい状況にあるということを私たち県民にも伝えるというメッセージだと思いますので、通常のサービスはしっかり県の行政サービスはやっていただくにしても、こういった大型のプロジェクトに関しては今後少し見直しの話が出てくるかもしれないというふうに感じますね。」