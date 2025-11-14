37Ç¯°¦¤µ¤ì¤ë¥¢¥¶¥é¥·¡Ö¥´¥Þ¤Á¤ã¤ó¡×ºÇ¿·4´¬È¯Çä¡ª¡¡TV¥¢¥Ë¥á²½µÇ°¤Ç1´¬Ê¬ÌµÎÁ¸ø³«
¡¡¿¹²¼ÍµÈþ¡Ø¾®3¥¢¥·¥Ù QQ¥´¥Þ¤Á¤ã¤ó¡ÙÂè4´¬¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤¬2025Ç¯11·î13Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¯Ç¯¡¦¥¢¥·¥Ù¤È¤¢¤¶¤é¤·¡¦¥´¥Þ¤Á¤ã¤ó
¡¡1988Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¥¢¥¶¥é¥·¤Î¡Ö¥´¥Þ¤Á¤ã¤ó¡×¡£»°À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤ê37Ç¯¤â¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¡ÖÌ¡²è¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×»ï¤È¡Öweb¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¡Ø¾®3¥¢¥·¥Ù QQ¥´¥Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤¬Ï¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2026Ç¯½Õ¤Ë¤ÏTV¥¢¥Ë¥á²½¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤òµÇ°¤·¤Æ¡Öweb¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï11·î13Æü¤«¤é¡Ø¾®3¥¢¥·¥Ù QQ¥´¥Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù1´¬Ê¬¡Ê1～30ÏÃ¡Ë¤òÌµÎÁ¸ø³«¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¤Ï11·î13Æü¡ÊÌÚ¡ËÃë12»þ00Ê¬¤«¤é12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°11»þ59Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡YouTube¤Ç¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ø¾®3¥¢¥·¥Ù QQ¥´¥Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¥Æ¥£¥¶ーPV¤â¸ø³«Ãæ¡£¥¢¥¶¥é¥·¤Î¥´¥Þ¤Á¤ã¤ó¤¬ÂÀ¸Ý¤ò¤¿¤¿¤¤¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î¥´¥Þ¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥´¥Þ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¾¯Ç¯¡¦¥¢¥·¥Ù¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëPV¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¥¢¥Ë¥á¡Ø¾®3¥¢¥·¥Ù QQ¥´¥Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¡Ø¾®3¥¢¥·¥Ù QQ¥´¥Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¿ï»þÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë