福岡県議の新開嵩将氏が2025年11月11日、党の名誉を傷つけたなどとして、「日本維新の会」の福岡県総支部・福岡維新の会を除名処分になった。新開氏は除名を受け入れる一方、「党の名誉を傷つけているとは今も一切思っていません」と反論している。

除名処分に対しては「あえて不服申し立てはしていません」

新開氏は8月にXで、福岡維新の会代表で福岡市議の阿部正剛氏について、「実態のない領収書を作成し、福岡県第1支部から根拠なく金銭を受領した」と告発。新開氏によると、阿部氏が受領した金額は32万円という。これを受け、新開氏は日本維新の会に離党届を提出しているとも明かした。

その後、福岡維新の会は新開氏の離党届を受理せず、11月4日に除名処分を通知した。1週間の不服申し立て期間があったが、新開氏は申し立てをせず、11日に除名処分が決まった。

福岡維新の会の草場公晴幹事長はJ-CASTニュースの取材に、新開氏が党の名誉を傷つける行為をしたこと、離党届を誤ったステップで手続きしたことの2つが除名の理由だと説明した。

前者について草場氏は、阿部氏をめぐる新開氏の告発について、党として双方のリアリングを実施する前にSNSで「党所属議員を批判する発言を繰り返していました」とした。

後者については、「（国会議員ではない）特別党員のグループラインの方に離党届だけポンと出した」などとし、党の規則に反していたとした。

草場氏は新開氏の除名の理由について、「阿部正剛氏をめぐる告発とは関係ない」と説明している。

新開氏は、J-CASTニュースの取材に、SNSで「私の考え方であったり意見、主張は述べましたが、誹謗中傷は一切していないという認識です」「党の名誉を傷つけているとは今も一切思っていません」と主張した。一方で、除名処分については受け入れる考えを示した。党の考えやスタンスに疑問を持ち、実体のない領収書の疑惑について追及しようとしているためとして、「私はあえて不服申し立てはしていません」と話した。

なお、新開氏の父・新開崇司県議については、福岡維新の会は戒告処分としている。崇司氏については、党が11日に離党届を受理したことが報じられている。