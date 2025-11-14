通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は８．６％に小幅低下 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は８．６％に小幅低下

通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は８．６％に小幅低下



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 8.61 6.71 7.15 8.28

1MO 8.79 6.44 7.07 7.80

3MO 9.01 6.31 7.72 7.35

6MO 9.23 6.48 8.13 7.50

9MO 9.33 6.62 8.39 7.61

1YR 9.36 6.71 8.51 7.68





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 8.24 7.99 8.14

1MO 8.35 8.23 7.72

3MO 8.62 8.30 7.44

6MO 9.00 8.79 7.58

9MO 9.23 9.10 7.69

1YR 9.37 9.31 7.74

東京時間16:30現在 参考値



ロンドン序盤、ドル円１週間ボラティリティーは８．６％付近と、東京午前の８．８％付近からやや低下している。スポット市場でドル円は155円付近で上値を抑えられており、新たな円プット需要は喚起されていない。一方、その他の各通貨ペアでは１週間が１カ月より高水準で推移しており、一定のヘッジ需要が観測される。米政府機関が再開し、早ければ来週中にも９月米雇用統計が発表される可能性が指摘されている。

