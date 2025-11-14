前田敦子演じる元アイドルが不倫スキャンダルに涙…『スキャンダルイブ』“業界試写”で話題のシーンカットが公開
俳優の柴咲コウが主演し、19日午後10時から配信されるABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』（全6話無料配信）において、前田敦子演じる元アイドル・藤原未礼の場面写真が公開された。
【動画】横山裕が大手事務所マネージャー役に！インタビュー映像
誰しもどこか気になってしまう芸能界のスキャンダル。しかしその裏側には、いったいどんな人たちの、どんなドラマが隠されているのか。今作は、一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいく。
突じょ週刊誌より所属俳優のスキャンダル記事掲載の告知を受け奔走する芸能事務所社長・Rafaleの井岡咲を柴咲、柴咲と初共演し、柴咲演じる咲にスキャンダル記事を突き付ける芸能週刊誌記者・平田奏を川口春奈が演じる。
未礼は川口演じる奏に不倫スキャンダルがリークされてしまう、Rafaleの看板俳優・藤原玖生（浅香航大）の妻。室内で涙を浮かべて何かをうったえかけるような表情をしている様子の写真と、夫の玖生の所属事務所の社長である井岡咲になだめられているようにも見える写真。
こちらのシーンは業界試写会でもかなり反響が大きかったシーン。公開された場面写真のように、スキャンダルがリークされたその家族の様子はリアルでも巻き起こっているのかも知れない…と思わせるような写真となっている。記事が出るまであと72時間と迫る中、スキャンダルの水面下で巻き起こる、事務所と週刊誌の熾烈な争いの行方は。
