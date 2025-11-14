舘ひろし、渡哲也さんの面影との反響に「40数年見てきたので」 主演映画振り返り照れ笑い
俳優の舘ひろし（75）が14日、都内で行われた映画『港のひかり』初日舞台あいさつに登壇した。
【動画】舘ひろし、渡哲也さんの姿重ねるファンの声に反応「40数年ずっと一緒で見てきたので…」
本作は、北陸の港町を舞台に、過去を背負う元ヤクザと、光を失った少年との年の差を超えた友情を描いた感動作。主人公の“おじさん”三浦を舘、不慮の事故で両親を亡くした盲目の少年・幸太を歌舞伎界の新星・尾上、成長した青年・幸太を眞栄田が演じる。監督・脚本を藤井氏が務め、キャメラマンの木村大作氏と初タッグを組んだ映像美にも注目が集まっている。
この日は、「古き良き日本映画でした。この令和の時代にこの作品が生まれたのがいいなぁと思いました」など、本作に寄せられた多くの感想が紹介された。その中には、「舘ひろしさんが渡哲也さんの姿が被って見えました」という感想も。舘は「そういうふうに演じようとは思ってはいなかったんですけども」としつつ、「私が俳優をやってもいいかなって思って、渡さんに初めて会って、それから40数年ずっと一緒でいつも渡さんを見ていたので、きっとどっか似てくるんでしょうね」としみじみ。
また、舘は「まったく顔はにていないんですけど」と笑いをこぼしつつ、「雰囲気はにているところはありました。ちょっとした佇まいとか、顔の角度とか、…なんか、わからないですけど」と照れくさそうに話した。
イベントには、俳優の眞栄田郷敦（25）、尾上眞秀（13）、藤井道人監督（39）も登場した。
