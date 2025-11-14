歌手の藤あや子さんが自身のXで、保護して3か月を過ぎたキジ猫「じゃこ天」のわがままぶりを紹介しています。



【写真を見る】【 ねこ 】藤あや子さんの保護猫「じゃこ天」 大声で “ごつん・すりすり” 「ごはん欲しい時だけはこれです」「普段はまだ触らせてくれない」





じゃこ天は、声を大きく出して鳴きながら、キッチンに立つ藤さんと思われる方の足元を行ったり来たり。







じゃこ天は額を藤さんの脚にすりつけたりして、いわゆる「ごつん・すりすり」を何度も往復しながら、藤さんの足元にからみついています。









その様子を遠巻きに、先輩先住猫のマルが見つめていて、時折カメラを向き「どうする？」とでもいうような表情でこちらを見上げています。







藤さんは「普段はまだ触らせてくれないくせにごはん欲しい時だけはこれです」と呆れてテキスト。フォロワーからは「触られるのは苦手みたいですが、愛情が伝わりますね」「生きる術を知ってる」「すごい甘えっぷり」など、じゃこ天からの愛情を感じる声や「あの甘え方何？」「あの新入り調子いいな…」など、マルの気持ちを代弁する声などが多く集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】