モデルの美優が13日に自身のアメブロを更新。次男がインフルエンザのワクチンを接種したことを報告した。

この日、美優は「次男のインフルエンザのワクチン接種で小児科に行ってきました！」と報告し「今年から注射に加えてフルミスト（鼻の中にスプレーするもの）助成されることになったので初めてのフルミストでインフルエンザのワクチン接種をすることにしました」と、鼻腔内に噴霧するタイプのワクチンを選んだことを明かした。

続けて、フルミストについて「1回でOKだし、自然な感染に近い形で免疫を獲得するんですって」と説明し「なにより痛みゼロ！が良いですよね〜」と選択した理由を説明。「フルミストはかなりの人気で2ヶ月近く前に予約してやっと接種できる日が来たのです」と人気ぶりを明かした。

また、接種前の次男の様子を「何をされるのか分からない次男はドキドキが止まらず…私から離れない」と写真とともに紹介し「一瞬で鼻の中にスプレーされて何が起こったのか理解できないままインフルエンザのワクチン接種終わりました〜」とあっという間に完了したことを報告。「私の子供の頃にもフルミストがあったら良かったのにな〜。羨ましい」と心境をつづった。

最後に、副作用について触れつつ「数日経ちましたが次男は今の所何ともないようです」とつづり、ブログを締めくくった。