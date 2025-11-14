「OMO5小樽(おも) by 星野リゾート」宿泊者限定！「小樽洋菓子舗ルタオ」とのぜいたくなコラボスイーツ
朝の小樽を彩る「目覚めのフロマージュスフレ〜ナイアガラとはちみつ〜」2025年11月19日（水）から、ルタオとコラボレーションした、宿泊者だけが味わえる特別なスイーツ「目覚めのフロマージュスフレ〜ナイアガラとはちみつ〜」が登場♪
朝食にはもちろん、朝の小樽散策を楽しんだ後のブランチにも最適な10〜12時に提供してくれるのもうれしいポイントです。
気になるスイーツはこちら！「目覚めのフロマージュスフレ」です。
このスイーツは自分で仕上げる体験型スイーツで、ふわふわのスフレにクリームとソースをかけて模様を描いた状態で提供されます。自分でフィルムを外すと、クリームがスフレを覆って完成！
コクがありつつもさっぱりとしたチーズシャンティとフルーツの組み合わせ。軽やかに仕上げてあるので、朝にぴったりな味わいです。北海道ならではのブドウ「ナイアガラ」のソースや、シナノキのはちみつのさわやかな風味と豊かな香りが広がります。周りにはハーブやエディブルフラワーも散りばめられ、見た目も華やかな一皿に。ソースが広がる様子をぜひ動画で撮影してみてくださいね！
■「目覚めのフロマージュスフレ〜ナイアガラとはちみつ〜」
期間：2025年11月19日（水）〜 終了時期未定
時間：10〜12時
料金：単品1980円、ドリンク付き2200円
場所：ルタオパトス2階 カフェ
数量：20食（宿泊者限定）
予約：OMO5小樽フロントにて当日まで受付
夜の雪景色を優雅に眺める「小樽運河こたつクルージング」もう1つの特別な体験は、2025年12月6日（土）から2026年3月29日（日）までの土・日曜日、祝日限定で開催される「小樽運河こたつクルージング」。こたつが設置された暖かい船の上から雪が降り積もるレトロな街並みを眺められる運河クルーズは、OMO5小樽で毎年開催されている人気アクティビティなんです。
運行時間は日没後。ガス灯が運河を照らす幻想的な景色を約40分間堪能することができます。
OMO5小樽の「小樽運河クルーズ」では、このクルージングのためだけにルタオが開発した特別なスイーツが味わえることも魅力の一つ。今年は「ルタオパトス」の人気商品「ミニヴェネツィアランデヴー（ショコラ）」をベースに、クリームと粉糖で雪が降り積もる街を、金箔で小樽運河の夜に灯るガス灯をイメージし、船上から眺める冬の小樽運河の景色を表現しています。さらに、小樽のレトロな街並みをイメージしたルタオオリジナルブレンドティー「小樽の香り」も提供。小樽の街を眺めながらスイーツを味わう、優雅なひとときを過ごすことができます。
■「小樽運河こたつクルージング」
期間：2025年12月6日（土）〜2026年3月29日（日）までの土・日曜、祝日
時間：17時40分〜18時40分（OMO5小樽から小樽運河までの移動と乗船時間20分、運航時間40分）
料金：1名4900円（小樽運河クルーズ乗船、ルタオのオリジナルスイーツ、ブレンドティーを含む）
定員：16名（宿泊者限定）
予約：公式サイトから前日の15時までに要予約
いかがですか？OMO5小樽の新しいスイーツを体験しに、ぜひ冬の小樽へ行ってみてくださいね！
■OMO5小樽(おも) by 星野リゾート
住所：北海道小樽市色内1-6-31
TEL：050-3134-8095（OMO予約センター）
料金：1泊１室1万6000円〜（食事別）
アクセス：JR小樽駅より徒歩約9分
●仕入れ状況により、料理内容や食材の産地が一部変更になる場合があります。
●「小樽運河こたつクルージング」は悪天候の場合催行中止となる場合があります。
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。