″酉の市は人やばいよねw″はじめしゃちょー、10年ぶりの酉の市参戦報告「人多過ぎて即帰宅」
大人気YouTuberのはじめしゃちょーが自身のXを更新。はじめしゃちょーは「10年ぶりにしっっっかりお祭り来たけど人多過ぎて即帰宅」とお祭りを訪ねた様子を写真を添えて投稿。過去10年間お祭りに行っていなかったが、今回の訪問は人混みのため早めに帰宅したとのこと。
この投稿には「美味しそうですねー！！」「はじめん酉の市とか行くんや」「酉の市は人やばいよねw」などのコメントが寄せられ、多くのファンが反応している。さらに「じゃがバタうまそぉー」「え、はじめんいたの…」「新宿の酉の市だ？！」といった声も集まり、ファンの間で話題になっている。
10年ぶりにしっっっかりお祭り来た— はじめしゃちょー(hajime) (@hajimesyacho) November 12, 2025
けど人多過ぎて即帰宅🥲 pic.twitter.com/7mb7SS6LoL