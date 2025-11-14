PUFFY・大貫亜美、体調不良 あさって開催音楽イベント出演キャンセル→代打へ
PUFFYが14日、公式サイトを更新。16日に新潟県で予定していた音楽イベント「BUN BUN PARADE 2025」」への出演をキャンセルすると発表。大貫亜美が体調不良と伝えた。
【写真】PUFFYの代打を務めるオカモトショウ
発表で「イベント出演キャンセルのお知らせ」とし、「いつもPUFFYを応援いただきまして誠にありがとうございます。出演を予定しておりました11月16日(日)新潟県上越文化会館で開催される『BUN BUN PARADE 2025』におきまして、大貫亜美が体調不良となり、医師の診断のもと、現時点で万全な状態での出演が難しいため、出演をキャンセルとさせていただきます」と伝えた。
続けて「主催者の皆様、関係各所の皆様、そして何よりライブを楽しみにされていた皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたします事を心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
また、同イベントも公式サイトで同じ内容を発表。加えて「替わりといたしまして、オカモトショウ（OKAMOTO’S）さんの出演が決まりました！」と告知。出演者変更によるチケットの払い戻しは予定していないことも伝え、「何卒ご理解いただきますよう、お願いいたします」と呼びかけた。
