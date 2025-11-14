″イクサガミ″主演・岡田准一が撮影した二宮和也・山田孝之のオフショットにファン反響「エモい！」
二宮和也が自身のXを更新。Netflixのドラマ「イクサガミ」に出演中の俳優の山田孝之とのツーショット写真を添えて投稿した。投稿で二宮は「同期で同い年。中々いない存在でまさか同じシーンがあるとは、、、と感慨深い夜でした。」と振り返り、二人の絆の深さを感じさせるコメントを残した。また、お互いの成長を祝うように「よくここまで生き残ったよなぁ」と話したことも明かした。さらに、岡田君が「なら2人撮ってあげるよ」と粋な行動をしてくれたことへの感謝も述べ、「イクサガミ、お楽しみに。」と作品への期待を込めた。
この投稿には「すっごく良い写真−」「同期で同い年で同じシーン、それはエモいね」「岡田くん撮影してくれたんだね〜」「素敵なお写真ありがとう！！」といった称賛のコメントが多く寄せられた。
この投稿には「すっごく良い写真−」「同期で同い年で同じシーン、それはエモいね」「岡田くん撮影してくれたんだね〜」「素敵なお写真ありがとう！！」といった称賛のコメントが多く寄せられた。
同期で同い年。— 二宮和也 (@nino_honmono) November 13, 2025
中々いない存在でまさか同じシーンが
あるとは、、、と感慨深い夜でした。
お互いに「よくここまで生き残ったよなぁ」
っと話したもんです笑
この話を聞いた岡田君が、
「なら2人撮ってあげるよ」と粋な事を。。
ありがとうございます。
イクサガミ、お楽しみに。 pic.twitter.com/YomXXX2SCL