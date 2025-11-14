「ViVi専属モデル」女優・嵐莉菜、笑顔まぶしい近影に「激カワ」「黒髪似合ってます！」の声集まる
モデルで女優の嵐莉菜が13日にインスタグラムを更新。黒髪ロングの近影を公開すると、ファンから「可愛い」の声が相次いだ。
【別カット】カメラ目線のピースサインで笑顔（ほか8枚）
嵐が「ちょっと前のメンテナンス ずっと変わらずお気に入りのカットとカラー」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、黒髪ロングの彼女が笑顔でカメラを見つめる様子が複数収められている。
彼女の近影に、ファンからは「黒髪似合ってます！可愛いです！」「激カワ」「似合っててもの凄く可愛いですね〜!!」などの反響が寄せられている。
■嵐 莉菜（あらし りな）
2004年5月3日生まれ。埼玉県出身。2020年にファッション誌『ViVi』（講談社）の専属モデルとなると、2022年には主演映画『マイスモールランド』が国内外の映画祭で高い評価を得る。2025年は映画『少年と犬』、ドラマ『ちはやふる-めぐり-』（日本テレビ系）に出演した。
引用：「嵐莉菜」インスタグラム（＠lina_arashi）
