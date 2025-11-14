倖田來未、美脚輝くミニ丈ドレス姿に反響「スタイル抜群」「最強の可愛さ」
【モデルプレス＝2025/11/14】歌手の倖田來未が11月14日、自身のInstagramを更新。同月13日に放送された読売テレビ・日本テレビ系音楽番組「ベストヒット歌謡祭2025」に出演した際の衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】43歳歌姫、ベアトップ×ミニ丈で際立つ美スタイル
倖田は「43歳一発目の歌披露」「楽しかったです！」とつづり、同番組で着用した衣装姿の写真を投稿。黒のミニ丈ベアトップワンピースと厚底のハイヒールを着用し、美しい脚が際立つショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「最強の可愛さ」「いつ見ても美しい」「衣装もビジュも最高」「スタイル抜群」「可愛すぎて幸せな気持ちになった」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆倖田來未、美脚輝く衣装姿披露
◆倖田來未の投稿に「最強の可愛さ」と反響
