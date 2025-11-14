【日本一かわいい中学生候補】東日本代表：あいさ＜JCミスコン2025 ファイナリスト連載＞
【モデルプレス＝2025/11/14】“日本一かわいい中学生”を決める「JCミスコン2025」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った14人を1人ずつ紹介する連載を開始。第2回は、東日本代表“あいさ”さんのインタビューを届ける。
【写真】今年の“日本一かわいい女子中学生”ファイナリスト14人
出身：石川県
学年：2年生
誕生日：10月14日
MBTI： INFP
趣味：メイク・お菓子作り
特技：鉄棒空中逆上がり
好きな食べ物：スイカ、いちご
嫌いな食べ物：生魚
好きな言葉（座右の銘）：努力は裏切らない
最近ハマっていること：ブロックブラスト
― コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。
憧れの方がミスコンに参加していて、私もミスコンを通して、みんなに憧れてもらえるような素敵なモデルさんになるという夢に少しでも近づきたいと思ったからです。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
負けず嫌いで努力を続けられるところです。
― 憧れの有名人はいますか？
多田梨音さん、出口夏希さん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
小さい頃から上手くいかなくて悲しくて落ち込んでしまう自分がいましたが、時間が経つにつれ「落ち込んでいても何も変わらないなら行動に変えよう」と思えるようになりました。
― 将来の夢を教えてください。
みんなに憧れを持ってもらえるようなモデル。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に「夢を叶える秘訣」を教えてください。
どんなに小さな努力でも積み重ねていけば必ず自分の力になると思います。“無理かも”と思うこともあるかもしれませんが、その気持ちを乗り越えた分だけ強くなれる気がします。
今後ファイナリストは、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）に挑み、11月29日に都内で行われる授賞式にて“日本一かわいい女子中学生”決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
「JCミスコン」は、“みんなで選ぶ、日本一かわいいJC”をコンセプトに掲げている全国規模の女子中学生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子中学生であれば誰でも参加が可能だ。
これまで「乃木坂46公式ライバル」として発足された「僕が見たかった青空」メンバーの秋田莉杏や、雑誌「Seventeen」専属モデル・小國舞羽らを輩出。2024年はゆな（内田結菜）がグランプリを獲得し、「TGCteen」などに出場した。そのほか、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。（modelpress編集部）
◆「JCミスコン」ファイナリスト14人が最終決戦へ
今後ファイナリストは、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）に挑み、11月29日に都内で行われる授賞式にて“日本一かわいい女子中学生”決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
◆「JCミスコン」とは
「JCミスコン」は、“みんなで選ぶ、日本一かわいいJC”をコンセプトに掲げている全国規模の女子中学生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子中学生であれば誰でも参加が可能だ。
これまで「乃木坂46公式ライバル」として発足された「僕が見たかった青空」メンバーの秋田莉杏や、雑誌「Seventeen」専属モデル・小國舞羽らを輩出。2024年はゆな（内田結菜）がグランプリを獲得し、「TGCteen」などに出場した。そのほか、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。（modelpress編集部）
