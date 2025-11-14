BTS・JIN「新しい姿をみなさんにお見せできると思う」 「SPUR」表紙に初登場！
BTS・JINが、11月21日発売のモード誌「SPUR」（集英社刊）2026年1月号の表紙に初登場し、通常版と増刊と2パターンの表紙が実現。BTSのメンバーであり、“ワールドワイドハンサム”として世界中から愛されているJINが、グローバルブランドアンバサダーを務めるフランスのジュエリーメゾンFREDの貴重なアイテムを身につけ、発光するような輝きを放つ。
【写真】BTS・JINがプレシャスなリングを着用！ 「SPUR」2026年1月号増刊表紙
通常版ではJIN本人が「とても印象深く心をつかまれた」と語る「フォース10 フレッド ヒーローカット ブレスレット」を、増刊では最新のハイジュエリーコレクションから、プレシャスなリングを着用。表紙と連動した特集（通常版・増刊ともに）では「幸せを君に」と題して、JINの魅力を14ページにわたり掲載している。BTSのメンバーとの心温まるエピソード、日本で行ったソロツアーでの思い出、そして今後についてのインタビューも届ける。
JINは「久しぶりに新しい姿をみなさんにお見せできると思います。FREDのジュエリーもきれいですし、それに僕もきれいで、美しい写真がたくさん撮れました。ぜひ見てくださるとうれしいです」とコメントを寄せている。
1月号では『Holiday Sparkles！／ときめきで買いたいジュエリーと時計』。きらめく季節を彩る珠玉のジュエリー＆ウォッチを特集。
子どもの頃の夢を思い出す宝石や、好みに合わせて選びたい腕時計、最新のパール事情、さらには作家・金原ひとみとピアスの話など、多角的な構成に。また、俳優の木村多江、競泳選手の池江璃花子、ジャーナリストの本間恵子のジュエリー＆ウォッチの履歴書を作成。ライフステージごとに増えていくコレクションの魅力が詰まっている。
そのほか、新生セリーヌのクリエイティブ・ディレクター、マイケル・ライダー氏の独占インタビューや、パリファッションウィークでのおしゃれスナップなどモードの最前線も届ける。そして、全国各地のリカバリー温泉紀行、疲れた体を癒すウェルネスギフトなど年末年始に役立つ情報もおくる。
また、付録として「mina perhonen（ミナ ペルホネン）」のブランド設立30周年を記念したポスターカレンダーを付属。表面は2026年の12ヵ月分のカレンダーとなっており、各月点線で切り離せる仕様。お気に入りの月をスマートフォンケースに入れたり、手帳に挟んだり、デスクに飾ったりと、それぞれのライフスタイルに合わせて自由に使うことができる。裏面には、特に人気のテキスタイル「tambourine」の絵柄を大胆にあしらい、美しいポスターとしても楽しめる。
「SRUR」2026年1月号は、集英社より11月21日発売。通常版・増刊ともに950円（税込）。
