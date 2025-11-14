¡È¶»¥¥å¥ó¡É¥Ö¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿Ê¡»ÎÁóÂÁ¡¢9Ç¯¤Ö¤êÎø°¦±Ç²è¼ç±é¡¡ÀÚ¤Ê¤¯²¹¤«¤Ê¡ÈÂç¿Í¤ÎÎø¿Í¡É¤òÇ®±é
¡¡Ê¡»ÎÁóÂÁ¤¬¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤ËÎø°¦±Ç²è¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡¢¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¸¶°Æ¤Ë¤·¤¿¡ØÉö¡Ù¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤ÎÎø°¦±Ç²è¤Ç´Ñ¤ë¼Ô¤ò¡È¶»¥¥å¥ó¡É¤µ¤»¤Æ¤¤¿Ê¡»Î¤¬¡¢Æ±ºî¤Ç°¦¤¹¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡È¿¿¼Â¡É¤ò±£¤¹¡ÖÍ¥¤·¤¤Âç¿Í¤ÎÎø¿Í¡×¤òÁ¡ºÙ¤ËÇ®±é¤¹¤ë¡£Ê¡»Î¤ÎÌò¤òÄÌ¤·¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤ëÍ¥¤·¤µ¤ÈÊñÍÆÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±éµ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÉö¡ÙÊ¡»ÎÁóÂÁ¡¢ÀÚ¤Ê¤¯²¹¤«¤Ê¡ÈÂç¿Í¤ÎÎø¿Í¡É¤òÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½
¡¡¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤Î¡ÖÉö¡×¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼34Ç¯¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¡£Ê¡»ÎÁóÂÁ¤ÈÊ¡¸¶ÍÚ¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡ØÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢°¦¤ò¤µ¤±¤Ö¡Ù¡Ê2004¡Ë¤Î¹ÔÄê·®¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò½ñ¤¾å¤²¤¿¤Î¤ÏµÓËÜ²È¡¦¹â¶¶Àô¡£²»³Ú¤ÏYaffle¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤ÎÎø°¦±Ç²è¤Ç´ÑµÒ¤Î¿´¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿Ê¡»Î¡£¡Ø¹¥¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤è¡£¡Ù¡Ê2014¡Ë¤Ç¤Ï³Ø¹»¥¤¥Á¤Î¥â¥ÆÃË¡¢¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡Ù¡Ê2015¡Ë¤Ç¤ÏÁ´½÷»Ò¤ÎÆ´¤ì¤ÎÅª¡¦°ì¥ÎÀ¥Ï¡¤ò±é¤¸¡¢¤½¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ÈÀ¿¼Â¤µ¤ÇÎø°¦±Ç²è¤Î¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø¤Ü¤¯¤ÏÌÀÆü¡¢ºòÆü¤Î¤¤ß¤È¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¡Ù¡Ê2016¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ÀßÄê¤ÎÃæ¤ÇÀÚ¤Ê¤¤±¿Ì¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÀÄÇ¯¤ò¹¥±é¡£°¦¤¹¤ë¿Í¤È¤Î¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤òÀ¸¤¤ëÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤ÎÎÞ¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÊ¡»Î¤¬¡¢ºÇ¿·ºî¡ØÉö¡Ù¤Ç9Ç¯¤Ö¤ê¤ËÎø°¦±Ç²è¤Î¼ç±é¤È¤·¤Æ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÉüµ¢¡£º£²ó±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÈÄï¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¡É½ÉÌ¿¤òÇØÉé¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÎÃ¤À¡£
¡¡ÎÃ¤Ï¡¢»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁÐ»Ò¤ÎÄï¡¦·Ã¤ÎÎø¿Í¤Ç¤¢¤ë°¡»Ò¡ÊÊ¡¸¶¡Ë¤ËÄï¤È´Ö°ã¤¨¤é¤ì¡¢°¡»Ò¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Í¥¤·¤µ¤æ¤¨¤Ë¡¢¼«¤é¤ÎÁÇÀ¤ò±£¤·¡ÈÄï¤È¤·¤Æ°¡»Ò¤ò»Ù¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¡£Æó½Å¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Èà½÷¤ÎÈá¤·¤ß¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÏÂ¤é¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¶¦¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢ÎÃ¤ÎÃæ¤Ç¤â°¡»Ò¤Ø¤ÎÎø¿´¤¬ÀÅ¤«¤Ë²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ËÜÅö¤Î»ö¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÎÃ¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤È·Ã¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤¦¼«Ê¬¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯ÎÃ¡£°¡»Ò¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤½¤ÎÍ¥¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ä¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢°¡»Ò¤òÁÛ¤¦¤¬¤æ¤¨¿¿¼Â¤òÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦Èá¤·¤ß¤È¡¢Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê²¹¤â¤ê¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±¿Ì¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â°¦¤¹¤ë¿Í¤ò»×¤¤¤ä¤ë¡ÈÍ¥¤·¤¤Îø¿Í¡É¤ò¡¢ÄìÃÎ¤ì¤Ê¤¤ÊñÍÆÎÏ¤Ç¸«»ö¤ËÉ½¸½¤¹¤ëÊ¡»Î¤Î»Ñ¤Ë»×¤ï¤º°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡»£±Æ¸½¾ì¤ÇÊ¡»Î¤Ï¡¢°¡»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤ÇÌÂ¤¦Ê¡¸¶¤Î»Ñ¤òËµ¤é¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö°¡»Ò¤ÈÍÚ¤Á¤ã¤ó¤¬ÌÂ¤Ã¤¿¤êÇº¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éËÍ¼«¿È¤ÏÎÃ¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÎå¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ìò¤È¤·¤Æ¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÊ¡¸¶¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÊ¡¸¶¤â¡¢Ê¡»Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Í¥¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤éÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ªÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£¥·¡¼¥ó¤´¤È¤Î´¶¾ð¤ä°Õ¿Þ¤ò¶¦Í¤·¤¿¤ê¡¢¥»¥ê¥Õ¹ç¤ï¤»¤ò²¿ÅÙ¤â¤·¤¿¤ê¡¢ÁêÃÌ¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÎÃ¤È°¡»Ò¤¬°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤ª²È¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ê¡»Î¤µ¤ó¤¬ÎÙ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë°Â¿´¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³¤ÊÕ¤ÇÀ±¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¡¢Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°¡»Ò¤ÎÊ£»¨¤Ê¿´¶¤òÎÃ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æó¿Í¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊâ¤ß´ó¤ë¾ìÌÌ¤ÏÍ¥¤·¤µ¤È²¹¤«¤µ¡¢ÊñÍÆÎÏ¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ê¡»Î¤¬¾ú¤·½Ð¤¹Í¥¤·¤µ¤ÈÊñÍÆÎÏ¤¬¡¢¿¿¼Â¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼æ¤«¤ì¤¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢ÎÃ¤È°¡»Ò¤Î´Ø·¸À¤ò»Ù¤¨¤ëÂç¤¤Ê¼´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡Ê¡»Î¤¬Í¥¤·¤µ¤ÈÊñÍÆÎÏ¤ËËþ¤Á¤¿Âç¿Í¤ÎÃËÀ¤Ë¤Õ¤ó¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡ØÉö¡Ù¡£¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤ÎÌ¾¶Ê¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤ò¶»¤ËËÂ¤°¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤â²¹¤«¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´®Ç½¤·¤¿¤¤¡£
¡¡±Ç²è¡ØÉö¡Ù¤Ï¡¢12·î19Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
