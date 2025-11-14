¾®·¿Á¥¥¹¥ë¥á¥¤¥«µù¡¢µù³ÍÏÈ¤ò£³£µ¡óÄ¶²á¡ÄÎëÌÚÇÀÁê¡ÖÄä»ßÌ¿Îá¤Î²ò½ü¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï±ó¤Î¤¤¤¿¡×
¡¡ÎëÌÚÇÀÁê¤Ï£±£´Æü¤Î³ÕµÄ¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Ää»ßÌ¿Îá¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾®·¿Á¥¤Ë¤è¤ë¥¹¥ë¥á¥¤¥«µù¤Îµù³ÍÎÌ¤¬£±£°·îËö»þÅÀ¤Ç£·£·£¹£¶¥È¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢µù³ÍÏÈ¤òÂçÉý¤ËÄ¶²á¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯ÅÙ¤Îµù³ÍÏÈ£µ£·£µ£·¥È¥ó¡Êº£·î£±£°Æü»þÅÀ¡Ë¤ò£²£°£³£¹¥È¥óÄ¶²á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ää»ßÌ¿Îá¤Î²ò½ü¤ÏÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¡£
¡¡¿å»ºÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÈÀÄ¿¹¡¢»³·Á¡¢µÜ¾ë¡¢ÀÐÀî¡¢ÏÂ²Î»³¡¢Ê¡²¬¡¢º´²ì¤Î£·¸©¤«¤é¤Îµù³ÍÎÌ¤ÎÊó¹ð¤ËÏ³¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢²þ¤á¤ÆÀººº¤·¤¿·ë²Ì¡¢£±£°·îËö»þÅÀ¤Ç¤Îµù³ÍÎÌ¤ÎÂçÉý¤ÊÄ¶²á¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ»á¤Ï²ñ¸«¸å¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿»²±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¡Öµù³ÍÎÌ¤¬ÁêÅöÎÌ¡¢Ä¶²á¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢Ää»ßÌ¿Îá¤Î²ò½ü¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï±ó¤Î¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¾®·¿Á¥¤Ë¤è¤ëµù¤ÎÄä»ßÌ¿Îá¤Ï£±£±·î¤«¤éÍèÇ¯£³·îËö¤Þ¤Ç¡£º£Ç¯ÅÙ¤Îµù³ÍÏÈ¤òÄ¶²áÊ¬¤Ï¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤Îµù³ÍÏÈ¤«¤éº¹¤·°ú¤«¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£