映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』、愛すべき“脱力系中年”門倉利運役に和田聰宏 イケオジなキャラビジュアル解禁
山崎賢人（※「崎」は「たつさき」が正式表記）が主演する映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』に、“脱力系中年”門倉利運役で和田聰宏の出演が決定。イケオジなキャラビジュアルも解禁された。
【写真】門倉利運を演じる和田聰宏
シリーズ累計3000万部突破のベストセラー漫画を実写化する本作は、明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一獲千金ミステリーと、厳しい大自然の中で一癖も二癖もある魅力的なキャラクターたちが躍動する姿を描くサバイバル・バトルアクション。2024年1月19日公開の映画『ゴールデンカムイ』、WOWOWにて放送・配信された『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』の続編となる。
大スクリーンで描かれる、シリーズ史上最大の闘い【網走監獄襲撃編】。先週発表された宇佐美時重役に続き、本作に欠かせない登場人物の一人であり、『ゴールデンカムイ』随一の愛すべき“中年ダメ男”・門倉利運役として、和田聰宏の出演が決定した。
ドラマ『あなたの番です』『放課後カルテ』など、ドラマ・映画・舞台と数々の作品に名を連ねてきた和田が、哀愁と悲哀、そして、くたびれた中にも色気を感じさせる門倉の魅力を120％体現。原作ファンからも愛される“脱力系中年”門倉を魅力たっぷりに演じる。凶運の星の元に生まれ、不運にも網走監獄の激戦に巻き込まれ、ひいては埋蔵金争奪サバイバル・バトルにも巻き込まれる…門倉の今作での最初の活躍に期待したい。
和田は「途中参加なので正直プレッシャーもありましたし、“くたびれた、やる気がないけど色気のあるオッサン”をうまく演じられているのか心配でしたが、撮影が進んでいく中、門倉推しのスタッフさんから、『和田さんの門倉、好きですよ』と言ってもらえた時は、本当にホッとしました」とコメントを寄せた。
映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』は、2026年3月13日より公開。
※和田聰宏のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■門倉利運役：和田聰宏
40代後半に入った今、門倉利運を演じさせていただけたことは、きっとご縁があったんだなと嬉しく思っています。最近目尻がどんどん下がってきて、その辺りの感じもはまったのかなと（笑）。途中参加なので正直プレッシャーもありましたし、“くたびれた、やる気がないけど色気のあるオッサン”をうまく演じられているのか心配でしたが、撮影が進んでいく中、門倉推しのスタッフさんから、「和田さんの門倉、好きですよ」と言ってもらえた時は、本当にホッとしました。
■制作陣コメント
網走監獄襲撃編と言えばこの人抜きでは語ることができない、門倉看守部長がいよいよ解禁です。数多くの映画やドラマに出演され、常に役に溶け込む燻し銀の活躍をされている“今”の和田さんだからこそ、門倉の脱力感から人間味溢れる愛され中年の姿まで見事に表現いただいたと思います。現場でも前作から参加されていたかのような溶け込み具合で常に現場を和ませてくださいました。今回の物語をしっかりかき回すキーマンとなっていますのでぜひご期待ください！
