「新世代のくびれ女王」林ゆめ、2nd写真集タイトルは『ゆめのゆめ。』に決定 表紙ビジュアルも解禁
2026年1月15日に発売されるグラビアアイドル・林ゆめ2nd写真集のタイトルが『ゆめのゆめ。』（宝島社）に決定。表紙ビジュアルが解禁された。
【写真】新世代のくびれ女王の称号に偽りなし！ 林ゆめ2nd写真集収録ショット
「新世代のくびれ女王」として大人気のグラビアアイドル、林ゆめの2nd写真集。20代ラストを飾る節目の写真集となった本作の撮影地は沖縄。水着やランジェリー姿をはじめとする、大胆で大人の色気溢れるカットを余すところなく収録している。
沖縄の自然に囲まれて無邪気にはしゃぐ姿から、シャワーシーンやベッドシーンで魅せるしっとりとした表情の悩殺カットまで、思わずドキッとすること間違いなしの写真集に仕上がった。林の魅力をぎゅっと詰め込んだ必見の1冊だ。
また、お渡し会が、2026年1月17日12時より六本木 蔦屋書店、1月25日13時より紀伊國屋書店 グランフロント大阪店にて開催されることが決定した。
【お渡し会特典内容】
■1冊券
・写真集1冊（サインなし）を本人からお渡し
■3冊券
・写真集1冊（事前サイン入り）を本人からお渡し
・写真集2冊（サインなし）をスタッフからお渡し
・ランダムトレカ2枚（全9種）
・握手
■5冊券
・写真集1冊（事前サイン入り）にその場で宛名を入れて本人からお渡し
・写真集4冊（サインなし）をスタッフからお渡し
・ランダムトレカ4枚（全9種）
・お客様のスマホでツーショット撮影1回
・握手
■10冊券
・写真集1冊（事前サイン入り）にその場で宛名を入れて本人からお渡し
・写真集9冊（サインなし）をスタッフからお渡し
・ランダムトレカ9枚（全9種コンプリート）
・事前サイン入りポスター1枚
・お客様のスマホでツーショット撮影2回
・お客様のスマホで動画撮影10秒（メッセージは3種から選択）
・握手
林ゆめ2nd写真集『ゆめのゆめ。』は、宝島社より2026年1月15日発売。価格4180円（税込み）。
