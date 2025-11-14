フィギュアスケート男子で五輪２大会連続メダリストの宇野昌磨氏が１４日、自身でプロデュースするアイスショー「Ｉｃｅ Ｂｒａｖｅ」の追加公演を発表した。この日は「Ｉｃｅ Ｂｒａｖｅ２」の東京公演初日を江戸川区スポーツランドで迎え、本田真凜さんら８人のスケーターと出演。高橋大輔さん、荒川静香さんもリンクサイドで見守る中、約９０分間の熱演を届けた。

１日の京都公演からはじまり、１月の宮城公演が千秋楽の「Ｉｃｅ Ｂｒａｖｅ２」。この日公演後のあいさつで、宇野さんが「新横浜公演が…」と言うと会場は熱狂した。「こちらは、アイスブレイブ２ではなく、アイスブレイブ１と２のスペシャルエディション的なものをやらせていただきます」と宇野さん。更に「このメンバーだけじゃなくて、ステファンも来ます」との発表には、この日一番の盛り上がり。１に出演していたかつての師、ステファン・ランビエル氏のカムバックも予告した。

２４年に現役引退後、自身で初めてプロデュースする「Ｉｃｅ Ｂｒａｖｅ」。新横浜公演は、１月３０日から３日間、全４公演が予定されている。宇野さんは「アイスブレイブ２は仙台で終了となりますが、また少しメンバーも加わって、１と２のフィナーレというか…。伝え方が難しいけど、２とは違うよ、ということが分かればいいかな」と、会場を笑わせ締めくくった。

◆「Ｉｃｅ Ｂｒａｖｅ２」今後の公演日程

▽東京共演（１４〜１６日、江戸川区スポーツランド）

▽山梨公演（２９〜３０日、小瀬スポーツ公園アイスアリーナ）

▽島根公演（１２月６〜７日、宍道湖公園湖遊館）

▽宮城公演（２６年１月２４〜２５日、ゼビオアリーナ仙台）

▽新横浜公演（同１月３０〜２月１日、ＫＯＳＥ新横浜スケートセンター）