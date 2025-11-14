巨人は１４日、育成ドラフト５位のオイシックス・知念大成外野手と新潟市内で入団交渉を行い、支度金２９０万円、年俸４００万円で仮契約を結んだ（金額は推定）。背番号は００３に決まった。「引き締まる気持ちと、ここからもっと頑張ろうという気持ちです」と真っすぐな目で語った。

左投げ左打ちの外野手で、沖縄尚学、沖縄電力を経て昨季からイースタン・リーグに参入したオイシックスでプレー。昨季は１１１試合に出場して打率３割２分３厘、４本塁打、３９打点で首位打者を獲得し、今季は１１６試合で打率２割８分６厘、９本塁打、６６打点で打点王と最多安打（１２６安打）のタイトルを獲得した。「この１年間、自分の持っているものを全部出し切って、チームに貢献したいです」と早期の支配下昇格と活躍を誓った。

秋季キャンプにも７日から参加。１２日に出場した紅白戦では沖縄尚学の１学年先輩であるリチャードの本塁打が一番印象に残ったという。「当てただけでホームランになった。リチャードさんの取り組みがあってのあの打球。相当練習して、あの打球が打てると思う。バットは振ったもん勝ちだと思うので、自分もめっちゃ振って努力して、そういった打球を打てるようにやっていきたいです」と意気込んだ。