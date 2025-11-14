「去年のアウターがよれよれ」→【GU】で今すぐ狙いたい！「きれいめコート」

去年のアウターを久々に出してみたら、なんだかよれよれ……そんなときの救世主となってくれそうなのが、【GU（ジーユー）】。プチプラながらおしゃれ見えする素材やシルエットにこだわったラインナップから、今回は40・50代におすすめな「きれいめコート」をピックアップして紹介します。通勤にも休日のお出かけにもマッチしそうなコートを、この冬の相棒にぜひ。

ジャケットとコートのいいとこ取りをした1枚

【GU】「コージーメルトンチェックハーフコート」\6,990（税込）

クラシックやプレッピーなテイストがトレンドの今年は、ジャケットに注目。気温が下がるとジャケットは少し寒いというときに活躍しそうなのが、ジャケット型のハーフコート。オーバーサイズのジャケットをざっくりと着たような見た目で、公式サイトによると「膨らみのあるニードルパンチ加工を施したやわらかい素材」を使用しているとのこと。重すぎないアウターを探している人にぴったりのバランス感です。

フレアスカートとも好バランスな丈感

コートはボトムスとの組み合わせが難しいこともありますが、こちらはお尻が隠れるくらいの丈感でさまざまなスカートやパンツにマッチ。こちらのコーデのように、コートを合わせるともたつきそうなフレアスカートも、上手にバランスが取れています。トップスをインして腰位置を高めに見せて、アウターとの対比でメリハリを演出するのがポイントです。

ロングコートはシルエットにこだわって

【GU】「コージーメルトンバルマカーンコート」\7,990（税込）

真冬に活躍してくれそうなのが、きれいめロングコート。厚手の素材 × 長め丈でもすっきり見せたいなら、シルエットが重要になってきます。ほんのりと丸みを帯びたコクーンシルエットなら、重すぎず細すぎず、絶妙なバランスに。さらっと羽織るだけで、こなれた雰囲気での着こなしが叶いそうです。

ボタンとベルトの開け閉めでアレンジ自在

ボタンをすべて開けてざっくり着るのもよいですが、ボタンや付属のベルトの使い方でさまざまな着方を楽しむのもおすすめ。襟を立てて上のほうだけボタンを閉じれば、カジュアルコーデを好バランスに見せてくれるAラインが完成。きれいめコーデなら、首まわりを開けてベルトでウエストマークしたフェミニンな着こなしもよさそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N