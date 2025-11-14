人気デュオ「PUFFY」は14日、大貫亜美(52)が体調不良のため、16日に新潟県で開催される音楽フェス「BUN BUN PARADE 2025」の出演をキャンセルすると発表した。

所属事務所「ソニー・ミュージック・アーティスツ」の公式サイトで「出演を予定しておりました11月16日(日)新潟県上越文化会館で開催される「BUN BUN PARADE 2025」におきまして、大貫亜美が体調不良となり、医師の診断のもと、現時点で万全な状態での出演が難しいため、出演をキャンセルとさせていただきます」と報告した。

「主催者の皆様、関係各所の皆様、そして何よりライブを楽しみにされていた皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたします事を心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

同フェスの公式サイトでもPUFFYの出演キャンセルが伝えられ、「替わりといたしまして、オカモトショウ（OKAMOTO’S）さんの出演が決まりました！なお、出演者変更によるチケットの払い戻しは現在予定しておりません。何卒ご理解いただきますよう、お願いいたします」と伝えた。