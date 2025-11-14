¸µ¿®¼Ô¤é¤Ë21²¯±ß»ÙÊ§¤¤¡¡µìÅý°ì¶µ²ñ¡¢½¸ÃÄÄ´ÄäÀ®Î©
¡¡À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤Î¸¥¶âÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÁ´¹ñÅý°ì¶µ²ñÈï³²ÂÐºöÊÛ¸îÃÄ¤Ï14Æü¡¢¸µ¿®¼Ô¤é¤¬¶µÃÄ¤ËÂ»³²Çå½þ¤ä°Ö¼ÕÎÁ¤òµá¤á½¸ÃÄ¤Ç¿½¤·Î©¤Æ¤¿Ä´Ää¤¬¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ÇÀ®Î©¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¶µÃÄ¤¬¡¢35ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ä´Ú¹ñ¤Ëµï½»¤¹¤ë132¿Í¤Ë·×Ìó21²¯±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¡£
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¿Æ¤¬¶µÃÄ¤ËÌó2²¯2ÀéËü±ß¤ò¸¥¶â¤·¤¿´ØÅìÃÏÊý¤Î60Âå½÷À¤Ï¡ÖÊì¤Ï¤ª¶â¤òÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È²ù¤ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¿ÆÀÌ¤«¤é¶µÃÄ¤ÈÆ®¤¦¤Î¤Ï´í¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤¿¡£²ò·è¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÊÛ¸îÃÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½¸ÃÄÄ´Ää¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Î¤Ï10·î¤Î½éÀ®Î©¤«¤é3ÎãÌÜ¡£·×174¿Í¡¢Áí³Û34²¯±ßÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£