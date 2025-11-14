榛葉幹事長は「高市総理のみならず片山財務大臣、小泉進次郎防衛大臣、金子国交大臣、そして文科大臣、厚労大臣もありましたが、木原官房長官、みなさん木で鼻をくくった答弁、"木鼻答弁"とこの業界で言いますが、木鼻答弁ないね。しっかり自分の言葉で答えてくださっているのが、歴代内閣と非常に違う」と評価。

そのうえで「ただそうせざるを得ないのは、どんなに高い支持率であっても衆参過半数ない、この現状をよくわかっていて、支持率が今高いからといって浮かれていない内閣ですね。仕事をしないといけないということをよくわかっている」と話した。

さらに、「小泉進次郎さんも、ちょっと覚醒した感があるね。堂々と自分の言葉で、横須賀の海上自衛隊含め、得意な分野だと思いますけど、いい議論ができていると思います」と絶賛したうえで、「建設的な議論をやっていきたい」と締めくくった。

榛葉幹事長は12日の参院予算委員会でも、小泉防衛大臣の答弁を聞いて「大臣なかなか力強いね、いいよ」と"評価"していた。

