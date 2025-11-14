元モーニング娘。のタレント保田圭（44）と、モーニング娘。'25の岡村ほまれ（20）、山崎愛生（20）、櫻井梨央（20）が11日放送のテレビ朝日系「上田ちゃんネル」（木曜深夜1時26分）に出演。昔と今のアイドル事情について話した。

保田は「ビル1棟、1階から10階まで、違う雑誌の取材が入っていて。本当に分刻みで、撮影が終わらないとエレベーターの中でも取材を受けた」と現役当時の多忙ぶりを話した。

禁止事項も多かったという。「日焼けが禁止だったり、スキーが禁止とか。バーゲンに行っちゃいけないとか…」と保田が例を挙げると、MCのくりぃむしちゅー上田晋也（55）が「バーゲン、なぜダメなの？」。保田は「アイドルが、バーゲンの安く集まっているかごに、ワァーって行く感じを人に見られたら良くない、と。私たちは行きたかったんですけど、ダメだ、と」と話した。

上田がモーニング娘。'25の3人に、「今、禁止されていること、ある？」と質問。岡村が「スキーも全然行きますし…」と言うと、保田が「ウソ、行くの？」。3人とも「バーゲン、めちゃ行きます」。保田は「いいな…」と続けて言った。